В роботі Facebook та Instagram стався збій

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На збої в Facebook найчастіше скаржились користувачі з США, Бразилії, Нідерландів, Перу, Румунії, Ізраїлю, Великобританії

Користувачі Facebook та Instagram по всьому світу у вівторок, 12 листопада, зіткнулися зі збоями в роботі сайтів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Downdetector.

На збої в Facebook найчастіше скаржились користувачі з США, Бразилії, Нідерландів, Перу, Румунії, Ізраїлю, Великобританії. Так, 73% з них відзначали неполадки в роботі новинної стрічки, ще 14% - повне відключення соціальної мережі від роботи, 11% відчували проблеми зі входом до своїх облікових записів.

Зі збоями в роботі в Instagram стикались користувачі у Великобританії, США, Угорщині, Греції та Туреччині. Багато хто з них мав проблеми із завантаженням новинної стрічки (67%), у 21% виникали труднощі з публікацією історій, 11% скаржилися на проблеми в роботі сервісу.

Нагадаємо, 11 листопада, у роботі відеосервісу YouTube стався глобальний збій. Користувачі скаржилися, що їм недоступні завантажені відео, деякі з них не можуть переглядати стріми. Серйозні проблеми в роботі сервісу виникли у Великобританії, Німеччині, Польщі, Франції, Японії, а також в Росії. Також незначні проблеми виникають в Україні - в Києві, Херсоні, Сумах та Луцьку.

Також РБК-Україна повідомляло, що 11 листопада у додатку державного ПриватБанку "Приват24" стався збій, який пов'язаний з "Днем холостяка", який влаштовує інтернет-магазин Aliexpress. Як відзначили в прес-службі фінустанови, банк обслуговував до 70 тис. платежів, що значно перевищує нормальні обсяги роботи. Через це сформувалася черга платежів.