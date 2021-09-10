Мати дитини Сенцова вперше розповіла про стосунки з режисером: "не люблю, коли дурепою роблять"

Юлія Бабич народила в грудні 2020 року ексв'язню Кремля, режисерові Олегу Сенцову дочка . Дівчинку назвали Еммою. Олег Сенцов не допомагав мамі своєї майбутньої дитини під час вагітності та навіть не хотів давати доньці своє прізвище.

Відносини Бабич і Сенцова були недовгими

Фотограф Юлія Бабич і режисер Оле Сенцов зустрічалися кілька місяців у 2020 році. Через деякий час пара розлучилася, і дівчина дізналася про вагітність. Коли вона повідомила про це Сенцову, він натякав на переривання вагітності.

"Він приїхав. Він не сказав слово "аборт". Були натяки на аборт. І вони всі були маніпулятивні, я повинна розуміти, що з цією дитиною Олег Сенцов ніколи не буде щасливим. Його сім'я ніколи не буде щаслива. Ця дитина забирає у нього все. Не дає йому шанси на щастя. Тобто для щастя Олега Сенцова я повинна була зробити аборт. Це так все звучало. Звичайно, я навіть посміялася! Мені просто було смішно все це слухати. Він зрозумів, що це незмістовно говорити про аборт. Він попросив вважати його "осіменителем". Я, коли кажу це слово "осіменитель", воно навіть не так прикро звучить. Тому я кажу цитатою. Я подякувала йому за довіру і все", - розповіла Бабич.

Вона додала, що спочатку Сенцов відмовився підтримувати фінансово і мотивував це тим, що не хоче прив'язуватися до дитини. Але після народження Емми він поміняв свою думку і став щомісяця надсилати аліменти – 1 числа.

Як стверджує Бабич, сума приходить невелика і вона не боїться її втратити. Якщо він перестане платити аліменти, то вона позбавить його батьківських прав, оскільки за фактом – він тільки біологічний батько Еммі. Він не проявляє бажання спілкуватися з дочкою і не цікавиться її життям.

Пологи були важкими

Емма народилася 16 грудня, і у Юлії Бабич почалися ускладнення. Спочатку лікарям довелося робити екстрено кесарів розтин, а після у неї піднялася висока температура і стався мастит. Поруч з Бабич були друзі, а після Нового року їй на допомогу приїхала мама, щоб доглянути за дитиною, поки Юлії будуть робити операцію.

Весь цей час Бабич писала Сенцову, надсилала фотографії та скріни, але режисер після реєстрації дитини відразу поїхав до Одеси з новою дівчиною. Як стверджує Бабич, вона просила про допомогу з дитиною через своє погане самопочуття, але Сенцов просто проігнорував її прохання.

Після повернення з Одеси Сенцов не поцікавився справами дочки та майже відразу поїхав в іншу країну.

Всю вагітність Бабич відправляла фото Сенцову

Під час вагітності Юлія регулярно відправляла режисерові фотографії УЗД і пропонувала зустрітися. Вона чекала, що він прокинеться, в ньому прокинеться совість і тільки після повідомлення про те, що вона йде до адвоката, Сенцов запропонував зустрітися. Бабич була тоді вже на 7 місяці вагітності.

Він сказав, що буде піклуватися про дочку і виховувати її, але не зможе бути з нею постійно. А після народження Емми він раптово заявив, що не дасть дівчинці своє прізвище. Як пояснив Сенцов Юлії, він пообіцяв дати дівчинці своє ім'я, а не прізвище.

"Я так не люблю, коли мене дурепою роблять! Ім'я я могла дати й без нього будь-яке. І його аргумент - тобі що не подобається твоє прізвище? Ну, як це? Тобі ж подобається - давай своє прізвище. І тільки те, що його не зрозуміють люди в принципі допомогло. Він наступного дня приїхав - і так, мовляв, я дам прізвище. Так ми отримали це прізвище, і я думаю — повернути час назад, я б за нього так не боролася. Це багато бюрократії, насправді. У нас батька немає, але бюрократія залишилася. Дозвіл. Дозволи постійно ... Ми прив'язані до нього бюрократично. І мій адвокат мав рацію, який говорив: "Ну не хоче давати, радуйся", - розповіла Бабич.

На пологах Сенцов не був присутній, він запізнився. А коли приїхав, накричав на фотографа, яка знімала урочисту подію, заборонив фотографувати. А потім він у соцмережах опублікував єдину фотографію, яку вдалося зробити Юлії для дочки з батьком.

Бабич виховує дівчинку одна

Юлія виховує Емму одна, її батьки живуть у Дніпропетровській області. Мама намагається допомагати. А ось Олег Сенцов з дівчинкою не бачиться, в одній з публікацій він назвав дочку "помилкою". Як стверджує Бабич, він один раз запитав, чи може побачитися з Еммою – якраз після цієї публікації.

Юлія запитала, навіщо йому зустрічатися з дівчинкою, якщо він вважає її помилкою. Вона додала, що Еммі потрібен хороший тато. Востаннє вони бачилися в червні - при підписанні документа. Він взяв дівчинку на руки, розмовляв з нею так, як ніби бачиться кожен день. Після цього він проводив Юлію з дівчинкою до машини, поцілував дочку в лоб і поїхав.

Бабич запропонувала відсвяткувати пів року дівчинки, але Сенцов проігнорував її повідомлення. А через деякий час повідомив, що готовий спілкуватися з Еммою, але без присутності її матері.

Вона писала йому, коли Емма захворіла, просила допомоги. На що отримала коротку відповідь, про те, що він не в Києві. Про самопочуття дитини він не поцікавився.

"Вона йому нецікава. Це чесно було б сказати, я б навіть не була проти, не було б, що заперечити, якби він сказав: "мені вона цікава, я свою дитину не люблю, ну, так сталося". Сталося й сталося. Але це його - треба любити ... Не треба! Не треба. Нам не треба. У нас все добре. Ми щасливі. Нас не треба любити, не треба себе змушувати любити, але і не треба обманювати та брехати про нас", - вважає Бабич.

Вона зізналася, що її давно вмовляли розповісти публічно про те, що у неї сталося з Сенцовим. Але дівчина не хотіла говорити погано про батька своєї дитини. Але після публікацій режисера в соціальних мережах вона свою думку змінила і перестала вважати Сенцова батьком.