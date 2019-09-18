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Заворотнюк не виходила з коми: з'явилася заява лікаря

STYLERЖиття    18.09.2019 - 20:52
Заворотнюк не виходила з коми: з'явилася заява лікаря
Анастасія Заворотнюк (Фото: rostves.info)

Ускладнення, які виникли у Заворотнюк, можуть призвести до плачевних наслідків

Анастасія Заворотнюк, відома актриса, яка зараз знаходиться в реанімації в критичному стані, могла бути вийти з коми, якщо б її стан пояснювався тільки набряком мозку. Свою думку висловила лікар-анестизолог Наталія Анатоліївна Ахтямова в коммеантрии для одного з російських ЗМІ.

Російські ЗМІ повідомляють, що Анастасії Заворотнюк стало краще і вона почала самостійно дихати. Однак медики ставлять під сумнів таку інформацію, так як кома артистки була спровокована більш серйозними ускладненнями.

Заворотнюк не виходила з коми: з'явилася заява лікаря

Анастасія Заворотнюк (Фото: rostves.info)

"З глибокої коми можна вийти, якщо вона була викликана набряком мозку. В результаті медикаментозного лікування, набряк купірували, і людина вийшла з коми. Але якщо ця кома викликана величезною пухлиною, яка займає більшу частину головного мозку, то мало шансів, що така глибока кома може вирішитися сама по собі. Інакше це було б дивом", - вважає Наталія Ахтямова.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Заворотнюк знаходиться в стані глибокої коми та її органи почали відмовляти. Лікарі давали самі несприятливі прогнози і називали стан артистки критичним.

Так як хірургічним шляхом зняти набряк мозку було неможливо через загальний стан організму, Заворотнюк ввели в стан штучної коми. Після цього в акторки почали відмовляти легкі і її підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Через це все у Заворотнюк розвинулася пневмонія.

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