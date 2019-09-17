Заворотнюк при смерті: лікар розповів про початок сепсису

Анастасія Заворотнюк хвора на рак (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк, яка важко хвора на рак, введена в штучну кому

Анастасія Заворотнюк, у якої діагностували рак останньої стадії, продовжує перебувати в лікарні, а рідні моляться, щоб актриса жила. Лікар анестезіолог-реаніматолог, який працює в однієї з московських лікарень, розповів, що пневмонія у Анастасії могла призвести до зараження крові і відмови внутрішніх органів. Про це повідомляє "Комсомольска правда".

"Треба визнати — це серйозні ускладнення, і, безумовно, вони можуть стати летальними. Поліорганна недостатність означає, що відмовили як мінімум два органи: легені, нирки, серце, печінка і так далі. Швидше всього, у цьому випадку недостатність виникла на тлі сепсису, а той, у свою чергу — від пневмонії", - повідомив лікар.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Медик зазначив, що зараження крові може виникнути у пацієнта, навіть якщо він знаходиться в стерильних умовах.

"Швидше за все, спочатку у Анастасії розвинулася пневмонія, а вже потім інфекційний процес поширився по крові і викликав дисфункції інших органів. Протипухлинну терапію в такій ситуації можна проводити, тільки якщо хворий не критично важкому стані", - зізнався анестезіолог-реаніматолог.

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