Сімейна пара захищає небо України і чекає на дитину: милі фото військового льотчика з дружиною

Український військовий льотчик разом із дружиною захищають рідне небо від російських загарбників. Молодята зараз чекають на народження дитини, і пара знялася в милій сімейній фотосесії, яка захопила мережу.

Подружжя у комбінезонах льотчиків позує перед об'єктивом фотографа, а у пілота в руках його шолом.

Як видно на знімках, молода захисниця українського неба скоро стане мамою. Пара ніжно обіймається та цілується.

Військовий льотчик із вагітною дружиною знялися у сімейній фотосесії (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

"Попри війну, розв'язану рф проти України, молодята в очікуванні народження маленького дива. Життя триває! Адже кожне народжене маля - це щастя для батьків і майбутнє України Зібравши всі сили, продовжуємо нашу боротьбу з ворогом! Збережемо Україну для наших дітей!" - підписано знімки.

Сімейна фотосесія пари - захисників українського неба, які чекають на народження дитини (фото: Facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Користувачі мережі захоплюються добрими сімейними фото воїна-пілота з дружиною, майбутніх батьків, і бажають молодятам мирного неба та небесного заступництва, здоров'я та швидкої перемоги.

Льотчик ЗСУ з молодою дружиною чекають на дитину (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Дуже крута фотосесія! Щастя вам та мирного неба!

Не переведуться в Україні льотчики! Бажаю щастя подружжю!

Нехай небо Вас береже

Божої опіки вам і довгого щасливого віку у мирі та любові!

Щасливих та довгих років разом у вільній та квітучій Україні!

Сильних ангелів, вам, дорогенькі! Мирного неба!

Дійсно неймовірно, так добре! Щастя, щастя та миру майбутнім батькам! І щиро бажаю, щоб їхнє сонечко з'явилося вже у мирній Україні!

Фото: скрін коментарів facebook.com/MinistryofDefence.UA