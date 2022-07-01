Сімейна пара захищає небо України і чекає на дитину: милі фото військового льотчика з дружиною
Український військовий льотчик разом із дружиною захищають рідне небо від російських загарбників. Молодята зараз чекають на народження дитини, і пара знялася в милій сімейній фотосесії, яка захопила мережу.
Сімейні кадри опубліковано на Facebook-сторінці Міноборони України.
Подружжя у комбінезонах льотчиків позує перед об'єктивом фотографа, а у пілота в руках його шолом.
Як видно на знімках, молода захисниця українського неба скоро стане мамою. Пара ніжно обіймається та цілується.
Військовий льотчик із вагітною дружиною знялися у сімейній фотосесії (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)
"Попри війну, розв'язану рф проти України, молодята в очікуванні народження маленького дива. Життя триває! Адже кожне народжене маля - це щастя для батьків і майбутнє України Зібравши всі сили, продовжуємо нашу боротьбу з ворогом! Збережемо Україну для наших дітей!" - підписано знімки.
Сімейна фотосесія пари - захисників українського неба, які чекають на народження дитини (фото: Facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Користувачі мережі захоплюються добрими сімейними фото воїна-пілота з дружиною, майбутніх батьків, і бажають молодятам мирного неба та небесного заступництва, здоров'я та швидкої перемоги.
Льотчик ЗСУ з молодою дружиною чекають на дитину (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)
- Дуже крута фотосесія! Щастя вам та мирного неба!
- Не переведуться в Україні льотчики! Бажаю щастя подружжю!
- Нехай небо Вас береже
- Божої опіки вам і довгого щасливого віку у мирі та любові!
- Щасливих та довгих років разом у вільній та квітучій Україні!
- Сильних ангелів, вам, дорогенькі! Мирного неба!
- Дійсно неймовірно, так добре! Щастя, щастя та миру майбутнім батькам! І щиро бажаю, щоб їхнє сонечко з'явилося вже у мирній Україні!
Фото: скрін коментарів facebook.com/MinistryofDefence.UA
Нагадаємо, раніше ми розповідали про ще одну родину, яка разом дає відсіч окупантам - батько та син захищають Україну в одному підрозділі на одній "Гвоздиці".
А також писали, як у Луганській області нацгвардієць з автомата АК-74 збив російський дрон вартістю 10 мільйонів гривень.