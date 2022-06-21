Батько і син захищають Україну в одному підрозділі на одній "Гвоздиці": історія родини воїнів
У Збройних силах України разом в одному підрозділі й на одній бойовій машині служать батько і син, які вирушили на захист батьківщини від російських окупантів ще в перший день повномасштабного вторгнення.
Історія сміливої родини описана в сюжеті проекту "Український свідок".
Юрій і Олександр служать в 61-й окремій піхотній бригаді, яка дислокується в Миколаївській області.
Батько з сином не тільки в одному підрозділі, а й обслуговують одну машину - самохідну гаубицю 2С1 "Гвоздика". Один з них наводить зброю, а інший - заряджає.
Як зазначив глава сімейства, про службу разом з сином попросили прямо у військкоматі, куди пішли 24 лютого.
"Ось так ось ми і служимо. Коли важко - допомагаємо один одному, а якщо вмирати - так разом", - розповідає Юрій.
Батько і син, Юрій та Олександр, служать в одному підрозділі (фото: скріншот з відео)
"Я йшов добровільно. А коли ти йдеш добровільно, ти знаєш, що йдеш на війну, і знаєш наслідки. Розумієш, що можеш залишитися калікою, можу отримати каліцтва, отримати поранення, я можу врешті-решт бути убитий. Я знаю, чому я йшов і для чого йшов - захищати батьківщину", - додав військовий.
Юрій разом з сином відправився в армію в перший день повномасштабної інтервенції РФ (фото: скріншот з відео)
Зараз Олександр готується стати батьком, а Юрій - дідусем.
"Дівчина вагітна. У серпні вона має народити. Хлопчик і дівчинка, двійня", - посміхається молодий боєць.
Олександр скоро стане батьком (фото: скріншот з відео)
А ось що про службу сім'ї думає його мама - невідомо, оскільки з 2014 року вона знаходиться в окупованому Криму і зв'язок з нею чоловіки не підтримують.
За словами начальника штабу артдивізіону Кажана, в лавах української армії нерідко можна зустріти родичів, у тому числі батьки і діти, брати і сестри, і конкретно в його підрозділі служать п'ять сімей, але є і певна "ротація" - іноді рідні переводяться в інші підрозділи.
Відео: батько і син у лавах ЗСУ разом захищають країну від російських загарбників
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