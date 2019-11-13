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Проблеми із законом: мамі Заворотнюк загрожує арешт

STYLERЖиття    13.11.2019 - 14:55
Проблеми із законом: мамі Заворотнюк загрожує арешт
Заворотнюк з мамою (фото: колаж РБК-Україна)

Мама Заворотнюк може опинитися за ґратами

Маму російської актриси Анастасії Заворотнюк можуть заарештувати і відправити за ґрати за неоплачених штрафів за водіння. Валентина Борисівна не сплатила штрафи на близько 27 тисяч рублів (10 тисяч грн). При цьому більшу частину штрафів вона отримала в кінці літа 2019 року. Про це повідомляють російські ЗМІ.

П'ять років тому "прекрасна няня" подарувала своїй мамі Porsche Panamera, який дуже часто потрапляє у камери відеоспостереження через порушення ПДР. Автомобіль то перевищує швидкість, то паркується в недозволеному місці, а ще буває займає виділену смугу.

Проблеми із законом: мамі Заворотнюк загрожує арешт

Заворотнюк з сім'єю (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

ЗМІ пишуть, що Валентина Борисівна не сідає за кермо спортивного автомобіля, а от її чоловік Петро Чернишов якраз любить швидку їзду на ньому. Але машина записана на 76-річну матір Заворотнюк, тому оплачувати штрафи доведеться саме їй. Всього за цією машиною накопичилося 322 порушення.

Крім того, у сім'ї актриси є ще неоплачені борги, які також потрібно буде погашати. Звичайно, сім'ю Заворотню можна зрозуміти, адже вони зараз зосереджені на одужанні Анастасії, але халатно ставиться до таких питань теж не можна інакше це може призвести до серйозних наслідків.

Нагадаємо, що нещодавно Заворотнюк подарувала своїй мамі Toyota C-HR сріблястого кольору. До цього жінка їздила на автомобілі "Фольцвагген жук", який їй також дістався в подарунок від дочки.

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