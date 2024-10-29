"Эмилия Перес": 5 причин посмотреть фильм с Селеной Гомес, который "порвал" Канны

В этом году в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля был представлен фильм Жака Одияра "Эмилия Перес", главные роли в котором исполнили известные голливудские актрисы Зои Салдана и Селена Гомес. Лента стала фаворитом Канн, завоевала сердца критиков и завоевала награду за лучшую женскую роль, а также Приз жюри и приз за лучшую музыку.

7 ноября "Эмилия Перес" выходит в украинский прокат. В преддверии старта проката, РБК-Украина (проект Styler) называет пять причин, почему стоит посмотреть "Эмилия Перес" в кино.

Именитый режиссер

"Эмилия Перес" - это новая лента обладателя "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, „Серебряного льва“ Венецианского международного кинофестиваля, премий BAFTA и „Сезар“ французского режиссера Жака Одияра. Ранее он снял такие известные фильмы, как "Ржавчина и кость" и "Братья Систерс".

Жак Одияр (фото: Википедия)

Звездный состав

Главные роли в этой французской драме исполнили мировые звезды: Зои Салдана, которую зритель знает по кинофраншизам "Аватар" и "Стражи галактики", а также Селена Гомес ("До конца света","Дождливый день в Нью-Йорке", "Отвязные каникулы"). Гомес, которая еще и певица, записала для фильма оригинальную песню "Mi Camino". Кроме того, в фильме сыграли Адриана Пас и Карла София Гаскон. Все четыре актрисы получили Приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.

Кадр из фильма "Эмилия Перес"

Смесь жанров

"Эмилия Перес" - это не только драма. Лента сочетает в себе сразу несколько жанров, обычно не пересекающихся между собой. Здесь есть элементы нуара, мелодрамы, комедии и мюзикла. Все вместе создает уникальный жанровый микс, ранее в кинопроизводстве не встречавшийся.

Кадр из фильма "Эмилия Перес"

Крутой саундтрек

Оригинальную музыку и песни к фильму написали известные французские музыканты: композитор Клеман Дюколь и певица Камиль Дальме. Первый известен тем, что ранее работал над мюзиклом "Аннетт" Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр. В свою очередь Камиль выпустила 5 студийных альбомов и также участвовала в съемках различных фильмов и сериалов.

Завораживающие танцы

Хореографию для "Эмилии Перес" ставил всемирно известный хореограф Дамьен Жале, ранее работавший с Лукой Гуаданьино над фильмом "Суспирия" и Полом Томасом Андерсоном над мюзиклом "Анима".

Кадр из фильма "Эмилия Перес"

О чем фильм

Сюжет фильма "Эмилия Перес" оборачивается вокруг адвокатки Риты, работающей в компании, помогающей преступникам избежать наказания.

Однажды она получает необычную задачу: помочь лидеру наркокартеля уйти из криминального мира и изменить свою жизнь.

Чтобы осуществить этот план, они решают создать новую личность - женщину по имени Эмилия Перес.