5 важливих секретів приготування ідеальних дерунів: візьміть на замітку
Приготувати деруни за класичним рецептом не так вже й складно. А ось ідеальні деруни, як готували наші бабусі і якими можна зараз поласувати де-небудь в українській глибинці - це вже мистецтво.
Які п'ять секретів приготування ідеальних дерунів потрібно знати - читайте нижче.
Секрети приготування дерунів
1. Для смачних і ідеальних дерунів беріть тільки стару картоплю. У ній багато крохмалю, який додасть форму вашим оладкам. Деруни з молодої картоплі зазвичай починають розповзатися на сковорідці й при замішуванні доведеться додавати багато борошна. Це зіпсує насичений смак.
2. Яйце в деруни додавати не обов'язково, якщо крохмалю в картоплі достатньо для того, щоб оладки не розповзалися.
3. У справжні ідеальні деруни борошно не додають. Це надає їм зовсім інший смак і навіть відтінок. У селах в деруни борошно не кладуть, а ось яйця - часто.
Фото: овочі на деруни потрібно терти тільки на тертці
4. Всі овочі на деруни потрібно терти на крупній або дрібній тертці. Цибулю - теж. Якщо ви наріжете або пропустите через комбайн, то смак буде зовсім інший. Видавіть 2-3 зубчики часнику - це додасть пікантності.
5. Готуйте швидко. Картопля не повинна потемніти або пустити зайвий сік - це зіпсує смак ваших дерунів. Можна додати 1-2 ложки сметани, щоб картопля не потемніла завчасно. Натерли, замішали й відразу смажте.
Рецепт дерунів по-селянськи
- Картопля - 2-3 шт.
- Кабачок - 1 шт.
- Цибуля - 1 шт.
- Морква - 1 шт.
- Часник - 2-3 зубчики
- Кріп - 1 пучок
- Сіль, перець - на смак
- Яйце - 1 шт.
- Рослинна олія - для смаження
Спосіб приготування
Візьміть невеликий кабачок, зніміть шкірку і натріть його на тертці, потім додайте туди натерту невелику моркву. Цибулю натріть на тертці та змішайте всі овочі.
Окремо натріть картоплю і змішайте її з овочами. Збийте одне яйце, видавіть пару зубчиків часнику і дрібно нарізаний кріп.
Всі інгредієнти ретельно перемішайте, додайте сіль і перець - на смак і починайте смажити дерни.
Фото: деруни на сковорідці
На розігріту сковороду додайте олію, дайте нагрітися і викладайте ложкою деруни. Якщо картопля і цибуля дали сік - акуратно злийте його.
Готові деруни викладайте на паперовий рушник, щоб вбрався жир, а потім подавайте до столу зі сметаною.
Фото: готові деруни
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