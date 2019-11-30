Секретні документи окупантів на Донбасі злили в мережу: доповідь, завдання, виконавці

Ілюстративне фото: бойовики на Донбасі

Офіцер ЗСУ пообіцяв незабаром оприлюднити нові таємні документи бойовиків

В інтернеті оприлюднили секретну доповідь окупантів на Донбасі, в якій вказані завдання та виконавці. Мова йде про документ бойовиків угрупування "ЛНР", який офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) оприлюднив на своєму Telegram-каналі 30 листопада.

Військовий додав, що ці дані - лише "квіточки", та пообіцяв "ягідки" згодом.

Злиті матеріали вдалося отримати завдяки зусиллям небайдужих людей, зазначив Штефан, заодно передавши величезний привіт "МГБ" бойовиків, що по суті є філією російського ФСБ.

"Для розуміння, свіжачок поки викладати не буду... Все під контролем!" - написав офіцер.

Секретні документи бойовиків на Донбасі оприлюднили в мережі (Ілюстративне фото: twitter.com/usvata)

Крім того, він розповів про втрати окупантів на Донбасі за вчорашній день - 29 листопада: один убитий (2 омсбр), один поранений (100 омсбр).

"ТАЄМНО. Начальнику ППО Командування угруповання військ

БОЙОВЕ ДОНЕСЕННЯ ПО ППО 2 АК № 0232 КП - ЛУГАНСЬК. 18.00

06.09.2015 р. Карта 1:100 000, видання 1989 р.

1. В період з 18.00 05.09.15 р. до 18.00 06.09.15 р. силами і засобами підрозділі ППО 2 АК, а також доданими силами і засобами посилення прольотів авіації в зоні відповідальності не відзначено.

2. Пуски ПРР по бойовим порядкам підрозділів, що прикриваються, і районах об'єктів, що прикриваються, не проводились.

3. Сили і засоби ППО несуть бойове чергування, згідно з графіком. За добу дій літаків і вертольотів не виявлено, в зону ураження не входили.

4. Витрата ракет - немає, боєприпасів - немає, палива - 1 заправка. Втрати особового складу - немає, втрати техніки - немає. Середня доза опромінення особового складу - 0 рентген.

5. Позиційний район здн обр, стартові позиції зрбатр (зрв) у бойових порядках підрозділів, що прикриваються, і в районах об'єктів, що прикриваються.

6. Штатні сили і засоби.

6.1 озрдн:

БМ "Стріла -10", відділення ПЗРК "Голка" - район н.п. Металіст (8620);

БМ "Стріла - 10" р-н ВВАУШ (7626);

відділення ПЗРК "Голка" - гост. Луганськ 19 поверх (8022);

відділення ПЗРК "Голка" - Вергунский роз'їзд (8828);

відділення ПЗРК "Голка" - район Мала Вергунка (8430);

відділення ПЗРК "Голка" - відм. 183,3 н.п. Суходільськ (6056).

6.2 здн 2 омсбр:

відділення ПЗРК "Голка" - район н.п. Раевка (93129);

відділення ПЗРК "Голка" - район н.п. Весела Гора (97187);

відділення ПЗРК "Голка" - район дач (Ластівчине гніздо) (88367);

відділення ПЗРК "Голка" - район н.п. Піонерський (8241);

відділення ПЗРК "Голка" - район н.п. Довгий (9002);

відділення ПЗРК "Голка" - район н.п. Обозное (9621);

6.3 здн 4 омсбр:

БМ "Стріла - 10" - н. п. Степове (8696);

БМ "Стріла - 10" - н. п. Степове (8696);

відділення ПЗРК "Голка" - район н. п. Петровеньки (90842);

відділення ПЗРК "Голка" - н. п. Сміливе (92902).

6.4 дн 7 омсбр:

відділення ПЗРК "Голка" - н.п. Молочний (59443);

відділення ПЗРК "Голка" - н.п. Новогригорівка (59565);

відділення ПЗРК "Голка" - н.п. Комісарівка (6262);

відділення ПЗРК "Голка" - н.п. Калинівка(61479);

відділення ПЗРК "Голка" - н.п. Дебальцеве (56553);

відділення ПЗРК "Голка" - КП бригади н.п. Дебальцеве (55561);

2 БМ "Стріла - 10" - н. п. Комуна (54549);

2 БМ "Стріла - 10" - н. п. Вуглегірськ (52479);

БМ "Стріла - 10" - вигин дороги (53606),

6.5 6 омси:

відділення ПЗРК "Голка" - пн-зх. отм. 202.2(8664);

відділення ПЗРК "Голка" - н.п. Калинове (7866).

6.6 зрбатр окп:

ЗУ-23-2 - р-н ВВАУШ (7626);

ЗУ-23-2 - район н.п. Металіст (8620);

ЗУ-23-2 - район н.п. Молодогвардійськ (5648).

6.7 Придані сили і засоби в точках стояння:

2 БМ 9А331 "Тор-М2У" - зап. околиця н.п. Біле (7402);

БМ 9АЗЗ 1 "Тор-М2У" - район н.п. Металіст (8616).

7. Організовані і ведуться бойові дії підрозділів ППО з застосуванням ЗУ23-2 з вогневих засідок по знищенню БПЛА противника.

8. Відновлення озброєння та військової техніки підрозділів ППО 2 АК:

8.1 озрдн:

Урал 4320, ЛК 37-26 , знаходиться на сервісному обслуговуванні.

8.3 здн 7 омсбр:

Камаз 4310. № 2552, знаходиться на сервісному обслуговуванні в КГВ.

Начальник ППО 2 АК підполковник А. Малик"

Секретні документи бойовиків на Донбасі оприлюднили в мережі (Фото: скрін)