Окупанти на Донбасі зазнали нових втрат: подробиці (фото)

На Донбасі бойовики зазнали втрат (Фото: колаж РБК-Україна)

У мережі повідомили про ліквідацію трьох бойовиків в один день

Окупанти на Донбасі зазнали чергових втрат - в мережі розповіли про ліквідацію бойовика-"ДНРівця" Дениса Нянченко з позивним "Няня". Про це розповів блогер Necro Mancer у своєму Twitter.

Інформацію підтвердили на сайті бази "Миротворець".

Повідомляється, що уродженець Макіївки Донецької області 1990 року народження загинув 27 жовтня. Обставини його смерті вимагають уточнення.

У мережі розповіли про ліквідацію бойовиків на Донбасі (Фото: twitter.com/666_mancer)

Бойовик в соцмережах використовував псевдоніми Денис Няня та Денис Димов.

На Донбасі бойовики зазнали втрат (Фото: twitter.com/666_mancer)

Також блогер розповів про загибель ще одного бойовика Богдана Кучерука з позивним "Бодя". 23-річний член угрупування "ДНР" - також з Макіївки (нині окупованої), і дата його смерті - теж 27 жовтня.

У мережі розповіли про ліквідацію бойовиків на Донбасі (Фото: twitter.com/666_mancer)

Як і у випадку з "Нянею", обставини загибелі "Боді" також вимагають уточнення.

Блогер опублікував скрін поста сепаратистів в мережі, з якого випливає, що 27 жовтня булв вбитий також третій бойовик Станіслав Засимець із позивним "Бугай".

У мережі розповіли про ліквідацію бойовиків на Донбасі (Фото: twitter.com/666_mancer)