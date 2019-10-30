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Окупанти на Донбасі зазнали нових втрат: подробиці (фото)

STYLERВійна    30.10.2019 - 09:06
Окупанти на Донбасі зазнали нових втрат: подробиці (фото)
На Донбасі бойовики зазнали втрат (Фото: колаж РБК-Україна)

У мережі повідомили про ліквідацію трьох бойовиків в один день

Окупанти на Донбасі зазнали чергових втрат - в мережі розповіли про ліквідацію бойовика-"ДНРівця" Дениса Нянченко з позивним "Няня". Про це розповів блогер Necro Mancer у своєму Twitter.

Інформацію підтвердили на сайті бази "Миротворець".

Повідомляється, що уродженець Макіївки Донецької області 1990 року народження загинув 27 жовтня. Обставини його смерті вимагають уточнення.

Окупанти на Донбасі зазнали нових втрат: подробиці (фото)

У мережі розповіли про ліквідацію бойовиків на Донбасі (Фото: twitter.com/666_mancer)

Бойовик в соцмережах використовував псевдоніми Денис Няня та Денис Димов.

На Донбасі бойовики зазнали втрат (Фото: twitter.com/666_mancer)

Також блогер розповів про загибель ще одного бойовика Богдана Кучерука з позивним "Бодя". 23-річний член угрупування "ДНР" - також з Макіївки (нині окупованої), і дата його смерті - теж 27 жовтня.

Окупанти на Донбасі зазнали нових втрат: подробиці (фото)

У мережі розповіли про ліквідацію бойовиків на Донбасі (Фото: twitter.com/666_mancer)

Як і у випадку з "Нянею", обставини загибелі "Боді" також вимагають уточнення.

Блогер опублікував скрін поста сепаратистів в мережі, з якого випливає, що 27 жовтня булв вбитий також третій бойовик Станіслав Засимець із позивним "Бугай".

Окупанти на Донбасі зазнали нових втрат: подробиці (фото)

У мережі розповіли про ліквідацію бойовиків на Донбасі (Фото: twitter.com/666_mancer)

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