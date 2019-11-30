Секретные документы оккупантов на Донбассе слили в сеть: доклад, задачи, исполнители

Иллюстративное фото: боевики на Донбассе

Офицер ВСУ пообещал вскоре обнародовать новые тайные документы боевиков

В интернете опубликовали секретный доклад оккупантов на Донбассе, в котором указаны задачи и исполнители. Речь идет о документе боевиков группировки "ЛНР", который офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) обнародовал на своем Telegram-канале 30 ноября.

Военный добавил, что эти данные - только "цветочки", и пообещал "ягодки" позже.

Слитые материалы удалось получить благодаря усилиям неравнодушных людей, отметил Штефан, заодно передав огромный привет "МГБ" боевиков, которое по сути является филиалом российского ФСБ.

"К пониманию, свежачок пока выкладывать не буду... Все под контролем!" - написал офицер.

Секретные документы боевиков на Донбассе обнародовали в сети (Иллюстративное фото: twitter.com/usvata)

Кроме того, он рассказал о потерях оккупантов на Донбассе за вчерашний день - 29 ноября: один убитый (2 омсбр), один раненый (100 омсбр).

"СЕКРЕТНО. Начальнику ПВО Командования группировки войск

БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ ПО ПВО 2 АК № 0232 КП - ЛУГАНСК. 18.00

06.09.2015 г. Карта 1:100 000, издание 1989 г.

1. В период с 18.00 05.09.15г. до 18.00 06.09.15г. силами и средствами подразделении ПВО 2 АК, а также приданными силами и средствами усиления пролетов авиации в зоне ответственности не отмечено.

2. Пуски ПРР по боевым порядкам прикрываемых подразделений и районам прикрываемых объектов не производились.

3. Силы и средства ПВО несут боевое дежурство, согласно графика. За сутки действий самолетов и вертолетов не обнаружено, в зону поражения не входили.

4. Расход ракет - нет, боеприпасов - нет, топлива - 1 заправка. Потери личного состава - нет, потери техники - нет. Средняя доза облучения личного состава - 0 рентген.

5. Позиционный район здн обр, стартовые позиции зрбатр (зрв) в боевых порядках прикрываемых подразделений и в районах прикрываемых объектов.

6. Штатные силы и средства.

6.1 озрдн:

БМ "Стрела -10", отделение ПЗРК "Игла" - район н.п. Металлист (8620);

БМ "Стрела - 10" р-н ВВАУШ (7626);

отделение ПЗРК "Игла" - гост. Луганск 19 этаж (8022);

отделение ПЗРК "Игла" - Вергунский разъезд (8828);

отделение ПЗРК "Игла" - район Малая Вергунка (8430);

отделение ПЗРК "Игла" - отм. 183,3 н.п. Суходольск (6056).

6.2 здн 2 омсбр:

отделение ПЗРК "Игла" - район н.п. Раевка (93129);

отделение ПЗРК "Игла" - район н.п. Веселая Гора (97187);

отделение ПЗРК "Игла" - район дач (Ласточкино гнездо) (88367);

отделение ПЗРК "Игла" - район н.п. Пионерское (8241);

отделение ПЗРК "Игла" - район н.п. Долгое (9002);

отделение ПЗРК "Игла" - район н.п. Обозное (9621);

6.3 здн 4 омсбр:

БМ "Стрела - 10" - н.п. Степовое (8696);

БМ "Стрела - 10" - н.п. Степовое (8696);

отделение ПЗРК "Игла" - район н.п. Петровеньки (90842);

отделение ПЗРК "Игла" - н.п. Смелое (92902).

6.4 дн 7 омсбр:

отделение ПЗРК "Игла" - н.п. Молочный (59443);

отделение ПЗРК "Игла" - н.п. Новогригоровка (59565);

отделение ПЗРК "Игла" - н.п. Комиссаровка (6262);

отделение ПЗРК "Игла" - н.п. Калиновка(61479);

отделение ПЗРК "Игла" - н.п. Дебальцево (56553);

отделение ПЗРК "Игла" - КП бригады н.п. Дебальцево (55561);

2 БМ "Стрела - 10" - н.п. Коммуна (54549);

2 БМ "Стрела - 10" - н.п. Углегорск (52479);

БМ "Стрела - 10" - изгиб дороги (53606),

6.5 6 омси:

отделение ПЗРК "Игла" - сев-зап. отм. 202.2(8664);

отделение ПЗРК "Игла" - н.п. Калиново (7866).

6.6 зрбатр окп:

ЗУ-23-2 - р-н ВВАУШ (7626);

ЗУ-23-2 - район н.п. Металлист (8620);

ЗУ-23-2 - район н.п. Молодогвардейск (5648).

6.7 Приданные силы и средства в точках стояния:

2 БМ 9А331 "Тор-М2У" - зап. окраина н.п. Белое (7402);

БМ 9АЗЗ 1 "Тор-М2У" - район н.п. Металлист (8616).

7. Организованы и ведутся боевые действия подразделений ПВО с применением ЗУ23-2 из огневых засад по уничтожению БПЛА противника.

8. Восстановления вооружения и военной техники подразделений ПВО 2 АК:

8.1 озрдн:

Урал 4320, ЛК 37-26 , находится на сервисном обслуживании.

8.3 здн 7 омсбр:

Камаз 4310. № 2552, находится на сервисном обслуживании в КГВ.

Начальник ПВО 2 АК подполковник А. Малик"

Секретные документы боевиков на Донбассе обнародовали в сети (Фото: скрин)