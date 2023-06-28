Секретная база уклонистов. Адвокат рассказал, как узнать, находитесь ли вы в розыске

Мобилизация в Украине продолжается, но некоторые военнообязанные, получив повестку, не являются в ТЦК для прохождения медкомиссии.
Адвокат Роман Симутин в своем новом видео рассказал, как уклонистам от армии узнать, что они находятся в розыске.
Адвокат сообщил, что в Украине существует специальная база "Армор".
Это информационно-поисковая система МВД по нескольким группам и критериям. Сведения в ней позволяют узнать максимум фактов о проверяемом лице. Например, по регистрации транспортных средств, обо всех незаконных действиях человека за десятилетия, даже если он оправдан по определенным статьям и т. п.
Симутин уверяет, что таких оснований - нет. Правозащитник напомнил о постановлении Кабмина №1487 - обращение в полицию по доставке нарушителя по ст. 210, 210-1 КУоАП в ТЦК и СП.
"Вчитайтесь в содержание: не задержание, а доставка, потому что это принципиальная разница. Доставить вас могут исключительно при добровольном согласии, а не то, что мы наблюдаем, забросили в бус - и на всех парах в ТЦК", - написал он.
Правозащитник считает, что постановление Кабмина не соответствует духу закона, так как там пытаются фактическое задержание закамуфлировать под доставку, потому что понимают, что использование термина "задержание" означает только одно - "законы нам не писаны".
На практике это работает так - ТЦК заполняет бланк установленной формы и направляет его в полицию для внесения лица в базу (розыск уклонистов), без доказания вины человека.
"Насколько база законна и почему там хранится информация с ограниченным доступом, к которой имеют доступ полицейские всех уровней - вопрос, возникающий с момента ее создания, то есть с начала 2000-х. Да, подобные базы - это полезный инструмент для работы полиции, без которого в современном мире просто никак. Однако иногда почему-то его используют не для получения оперативной информации, а, как мы видим, для совсем других целей" - рассказал адвокат.
Изначально информацию о лице, по поводу которого в полицию обратился с бланком ТЦК, вносят в систему "Армор". При проверке документов патрульным, внесшим данные в планшет, красным высвечивается сообщение типа "Розыск"
Потом полиция вызывает ТЦК, а те уже приезжают и забирают гражданина с собой.
Адвокат утверждает, что такие действия - незаконны.
Напомним, что украинцам объяснили, кого первыми призовут в армию в июле, и будут ли служить без боевого опыта.
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