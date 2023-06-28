Секретна основа ухилістів. Адвокат розповів, як дізнатися, чи знаходитесь ви у розшуку

Де дізнатися ухилисту про його розшук

Адвокат повідомив, що в Україні є спеціальна база "Армор".

Це інформаційно-пошукова система МВС за кількома групами та критеріями. Відомості в ній дозволяють дізнатися максимум фактів про особу, що перевіряється. Наприклад, щодо реєстрації транспортних засобів, про всі незаконні дії людини за десятиліття, навіть якщо вона виправдана за певними статтями тощо.

Чи можуть внести до цієї бази ухилянта?

Сімутін запевняє, що таких підстав немає. Правозахисник нагадав про ухвалу Кабміну №1487 - звернення до поліції щодо доставки порушника за ст. 210, 210-1 КУпАП у ТЦК та СП.

"Вчитайтеся у зміст: не затримання, а доставка, тому що це принципова різниця. Доставити вас можуть виключно за добровільною згодою, а не те, що ми спостерігаємо, закинули в бусік - і на всіх парах у ТЦК", - написав він.

Правозахисник вважає, що ухвала Кабміну не відповідає духу закону, оскільки там намагаються фактичне затримання закамуфлювати під доставку, бо розуміють, що використання терміну "затримання" означає лише одне - "закони нам не писані".

Насправді це працює так - ТЦК заповнює бланк встановленої форми і спрямовує їх у поліцію для внесення особи до бази (розшук ухилянтів), без доведення провини людини.

Базою володіє МВС

"Наскільки база законна і чому там зберігається інформація з обмеженим доступом, до якої мають доступ поліцейські всіх рівнів - питання, яке виникає з моменту її створення, тобто з початку 2000-х. Так, подібні бази - це корисний інструмент для роботи поліції, без якого в сучасному світі просто ніяк. Однак іноді чомусь його використовують не для отримання оперативної інформації, а, як ми бачимо, для зовсім іншої мети", - розповів адвокат.

Як це працює у випадку з ухилянтом

Спочатку інформацію про особу, з приводу якої до поліції звернувся із бланком ТЦК, вносять до системи "Армор". При перевірці документів патрульним, які внесли дані в планшет, червоним висвічується повідомлення типу "Розшук"

Потім поліція викликає ТЦК, а ті вже приїжджають та забирають громадянина із собою.

Адвокат стверджує, що такі дії є незаконними.