Секреты успешных покупок на Черную пятницу: советы от эскпертов

Совсем скоро в Украине начнется Черная пятница - сезон акций, распродаж и скидок. В такие дни большинство магазинов снижают цены и распродают товары по очень привлекательным ценам.

Когда наступит Черная пятница

Традиционно Черная пятница - это последняя или предпоследняя пятница ноября. В 2023 году - это 25 ноября. Но в Украине магазины начинают распродажи значительно раньше и многие уже объявили о начале сезона скидок с 15 или 20 ноября.

Длятся эти распродажи в среднем от 3 до 5 дне и заканчиваются Киберпонедельником. Это день, когда можно получить скидку до 80% от цены на товары в интернет-магазинах.

Как правильно покупать в Черную пятницу

Конечно же, во время ежегодной грандиозной распродажи есть риск, что охватит паника, а эмоции от количества товаров со скидкой начнут затмевать голос разума. Но стоит помнить о важных правилах, чтобы не поддаться соблазну скупить все товары, потратив на этой годовой бюджет.

Составьте список. Четко определите, что именно вам сейчас из товаров нужно. Пусть это будет хотя бы приблизительный список, чтобы за ворохом посуды вы не забыли купить кофеварку или вместо пальто не накупили футболок.

Остерегайтесь импульсивных покупок. Прежде чем оплатить товар, остановитесь на пару минуту и задайте себе вопрос: мне действительно это нужно?

Установите лимит. Четко ограничьте себя по сумме, которые вы можете потратить на распродажах. А также ограничьтесь суммой, которую вы можете потратить на что-то конкретное. Постарайтесь не залазить в кредитный лимит.

Сверяйте цены. Заранее посмотрите, сколько стоит нужный вам товар, чтобы не покупать то, что в дни распродаж особо в цене не снизилось.

Что рекомендуют эксперты

Эксперт по продажам Ник Гай рекомендует искать ранние продажи, которые начинаются за несколько дней до Черной пятницы. Зайдите на сайты крупных магазинов и отметьте товары, которые вам нужны. Совершайте покупку сразу, как только появятся скидки. Подпишитесь на обновления.

Также он рекомендует подписаться на обновления цены и уведомления от интернет-магазина - это позволит сэкономить много времени и ваших денег.

Обязательно сравните цену товара в других интернет-магазинах и запишите себе, сколько стоит необходимая вещь в начале ноября.

Также эксперты рекомендуют заранее изучить характеристики необходимых гаджетов и проверить, какими обязательными функциями они должны обладать. Запишите номер модели.

Проверяйте все - страну производителя, срок гарантии, срок доставки. Есть риск купить слега измененную версию за меньшую цену и без набора нужных вам характеристик.

Избегайте неизвестных брендов - если вам попадется интересная техника по привлекательной цене, но вы ничего не слышали об этой торговой марке, то не торопитесь покупать. Изучите данные о бренде и, если он на рынке неизвестен - не рискуйте своими деньгами.

Проверьте свои онлайн-аккаунты заранее, чтобы в день покупок у вас не возникли проблемы. Установите автоматически свои имя, фамилию, телефон, адрес доставки, при необходимости - внесите платежные данные. Это позволит вам сэкономить время.

Смотрите на реальную цену, а не на разницу между перечеркнутой и новой. Магазины часто используют эти уловки, и реальная стоимость может быть ниже всего на 10-15%.

Проверяйте политику обмена и возврата. По закону вы должны иметь право вернуть или обменять товар, который был поврежден или вам не подошел в срок до 14 рабочих дней.

При покупках в интернете остерегайтесь мошенников, так как они тоже любят Черную пятницу. Не вводите данные своих карт на незнакомых сайтах, не отправляйте свои деньги незнакомым продавцам, проверяйте сайты, на которых вы делаете покупки.