Черная пятница: когда в Украине будут большие распродажи

Ежегодно в конце осени во всем мире устраивают уникальную распродажу товаров. Многие магазины, торговые сети, а также представители услуг проводят акции с очень большими скидками. Такая массовая распродажа во всех странах мира называется "Черная пятница". Длится она обычно не один день, а несколько, а у многих продавцов - до одной недели.

При подготовке материала использованы источники: Wikipedia, сайты крупных магазинов и сетей в Украине.

Когда в Украине будет Черная пятница в 2023 году, а также как можно сэкономить деньги на таких распродажах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Когда будет Черная пятница 2023

Традиция Черной пятницы появилась в США. На День благодарения американцы традиционно ездят за покупками. Поэтому в эти дни объявлялось начало распродаж перед Рождеством.

Магазины придумали, как извлечь выгоду из таких дней и начали с середины 60-х годов устраивать большие сезонные распродажи, которые назвали Черной пятницей. Традицию постепенно подхватили и в других странах мира.

В такие дни магазины открываются раньше и многие работают до последнего клиента. Товары продают с очень большими скидками и порой вывозят со складов все, что лежало там довольно долго. И хотя цены на многие товары опускают, продавцы все равно получают прибыль, так как успевают продать очень много.

Дата Черной пятницы обычно идет в паре с датой Дня благодарения. В 2023 году этот праздник выпадает на 24 ноября (четвертый четверг ноября), а значит Черная пятница во всем мире будет 25 ноября.

Украинские магазины начинают распродажи немного раньше и в этом году "охотиться" на скидки и распродажи можно уже с 15-18 ноября. Длиться скидки также будут чуть дольше - до 27-28 ноября. Размеры скидок - от 20 до 70%.

На распродажах можно купить электронику, бытовую технику, одежду, обувь, мебель, средства гигиены и косметику, товары для дома, полезные мелочи. Скидки будут как в обычных магазинах, так и на онлайн-площадках.

Где и когда будут скидки

Магазин Алло. Распродажи стартуют с 18 ноября и продлятся до 27 ноября. Скидки - до 60%.

Эпицентр. Черная пятница - с 21 по 30 ноября. Скидки - до 70%.

Розетка. Распродажи стартуют 26 ноября и продлятся несколько дней.

Фокстрот. Ценопад продлится с 21 по 28 ноября.

Комфи. Черная пятница стартует 21 ноября, дата окончания пока не указана.

Международный онлайн-магазин Aliexpress проведет распродажу с 24 по 27 ноября. Киберпонедельник - 28 ноября, 29 ноября - последний день со скидками 20%.

Ева. Начало распродаж - с 9 ноября.

Эльдорадо. Начало распродажи стартует 24 ноября.

Каста. Акции и скидки начнут действовать с 24 ноября.

Как подготовиться к распродажам

В Черную пятницу есть возможность купить вещи, которые вы давно хотели. Однако есть несколько нюансов, которые вам действительно помогут сэкономить средства и не потратить деньги впустую.

1. Составьте список того, что вы хотели бы купить (того, что вас интересует).

2. Заранее (до Черной пятницы) проверьте цены на разных интернет-площадках и в магазинах. Часто в магазинах на Черную пятницу ставят ценники со скидкой, которые не соответствуют действительности.

3. Изучите заранее характеристики, чтобы не тратить время на понимание разницы между сериями и линейками. Запишите те модели, которые вам подойдут.

4. Приготовьте определенную сумму, которую вы готовы потратить на покупки.

5. Проверьте доступ к интернету, чтобы при шоппинге из дома вы не остались без связи.

6. Будьте осторожны и не совершайте сомнительные сделки (ноунейм-магазин, странные формы для перевода средств и прочее). Для мошенников Черная пятница - тоже праздник.