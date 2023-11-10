Секрети успішних покупок на Чорну п'ятницю: поради від ескпертів

Зовсім скоро в Україні розпочнеться Чорна п'ятниця - сезон акцій, розпродажів та знижок. У такі дні більшість магазинів знижують ціни та розпродують товари за дуже привабливими цінами.

Коли настане Чорна п'ятниця

Традиційно Чорна п'ятниця - це остання чи передостання п'ятниця листопада. 2023 року - це 25 листопада. Але в Україні магазини починають розпродаж значно раніше і багато хто вже оголосив про початок сезону знижок з 15 або 20 листопада.

Тривають ці розпродажі в середньому від 3 до 5 днів і закінчуються Кіберпонеділком. Це день, коли можна отримати знижку до 80% ціни на товари в інтернет-магазинах.

Як правильно купувати у Чорну п'ятницю

Звичайно ж, під час щорічного грандіозного розпродажу є ризик, що охопить паніка, а емоції від кількості товарів зі знижкою затьмарять голос розуму. Але варто пам'ятати про важливі правила, щоб не піддатися спокусі скупити всі товари, витративши на цей річний бюджет.

Складіть список. Чітко визначте, що саме вам зараз із товарів потрібно. Нехай це буде хоча б приблизний список, щоб за купою посуду ви не забули купити кавоварку або замість пальта не накупили футболок.

Стережіться імпульсних покупок. Перш ніж оплатити товар, зупиніться на пару хвилин і запитайте: мені справді це потрібно?

Встановіть ліміт. Чітко обмежте себе за сумою, яку ви можете витратити на розпродажах. А також обмежтеся сумою, яку ви можете витратити на щось конкретне. Постарайтеся не залазити у кредитний ліміт.

Звіряйте ціни. Заздалегідь подивіться скільки коштує потрібний вам товар, щоб не купувати те, що в дні розпродажів особливо в ціні не знизилося.

Що рекомендують експерти

Експерт із продажу Нік Гай рекомендує шукати ранні продажі, які починаються за кілька днів до Чорної п'ятниці. Зайдіть на сайти великих магазинів та відзначте товари, які вам потрібні. Купуйте відразу, як тільки з'являться знижки. Підпишіться на оновлення.

Також він рекомендує підписатися на оновлення ціни та повідомлення від інтернет-магазину – це дозволить заощадити багато часу та ваших грошей.

Обов'язково порівняйте ціну товару в інших інтернет-магазинах та запишіть собі, скільки коштує необхідна річ на початку листопада.

Також експерти рекомендують заздалегідь вивчити характеристики необхідних гаджетів і перевірити, які обов'язкові функції вони повинні мати. Запишіть номер моделі.

Перевіряйте все – країну виробника, термін гарантії, термін доставки. Є ризик купити трохи змінену версію за меншу ціну і без набору потрібних вам характеристик.

Уникайте невідомих брендів - якщо вам потрапить цікава техніка за привабливою ціною, але ви нічого не чули про цю торгову марку, то не поспішайте купувати. Вивчіть дані про бренд і, якщо він на ринку невідомий – не ризикуйте своїми грошима.

Перевірте свої онлайн-акаунти заздалегідь, щоб у день покупок у вас не виникло проблем. Встановіть автоматично свої ім'я, прізвище, телефон, адресу доставки, за потреби – внесіть платіжні дані. Це дозволить вам заощадити час.

Дивіться на реальну ціну, а не на різницю між перекресленою та новою. Магазини часто використовують ці хитрощі, і реальна вартість може бути найнижчою на 10-15%.

Перевіряйте політику обміну та повернення. За законом ви повинні мати право повернути або обміняти товар, який був пошкоджений або не підійшов до 14 робочих днів.

При покупках в інтернеті остерігайтеся шахраїв, тому що вони також люблять Чорну п'ятницю. Не вводьте дані своїх карток на незнайомих сайтах, не надсилайте свої гроші незнайомим продавцям, перевіряйте сайти, на яких ви робите покупки.