Черная пятница 2023: как не стать жертвой мошенников при массовых распродажах
Черная пятница в Украине наступит совсем скоро и стоит подготовиться к массовым распродажам и скидкам, чтобы успеть купить нужные товары по выгодным ценам. Многие люди будут "шопиться" преимущественно в интернете, а значит - есть риск попасть на мошенников.
Как не стать жертвой обманщиков во время Черной пятницы 2023, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использованы материалы: Госпродпотребслужби, Киберполициї.
Как совершать покупки в Черную пятницу
Официально Черная пятница в 2023 году - 25 ноября. Однако украинские магазины уже начинают традиционные ежегодные распродажи. С 15-18 ноября многие магазины начнут снижать цены и уже заранее объявляют о различных скидках и акциях.
Ожидается, что дни Черной пятницы продлятся до 27-28 ноября, тем более, что 27 ноября - это Киберпонедельник. В этот день будут мега-распродажи в интернет-магазинах.
Стоит помнить важные правила покупок, так как маркетологи в этот день используют множество крючков, чтобы заманить покупателя и дать ему возможность купить товар, но по завышенной цене. А еще такими распродажами активно пользуются мошенники.
Правила безопасных покупок в Черную пятницу
Заранее составьте список
Продумайте список необходимых товаров, которые вы сможете приобрести в дни распродаж. Заранее посмотрите и сравните цены на эти товары в разных онлайн магазинах и по возможности в обычных магазинах. В дни скидок многие продавцы перечеркивают завышенную цену и ставят точно такую же, как была и до распродажи.
Изучите конфигурации и технические характеристики товара. По скидке есть риск приобрести что-то недорогое, но без нужных вам функций.
Установите лимит
Заранее продумайте, какую сумму вы готовы потратить в дни распродажи. Если у вас есть приблизительный список товаров - напишите рядом максимальную сумму, за которую вы готовы приобрести этот предмет.
Совершая покупку в магазинах, обращайте внимание не только на цену, но и на качество товара. Ведь часто покупатели в суматохе складывают в корзины товары с большой скидкой, а продавцы сбывают некачественные товары с выгодой для себя.
Найдите нужные магазины
Имея список необходимых товаров, поищите подходящие интернет-магазины. Проверьте ассортимент, почитайте отзывы покупателей. Это сэкономит вам время и деньги, так как не придется просматривать десятки разных магазинов и искать подходящие скидки.
Тщательно проверяйте информацию
Перед началом оплаты покупок, проверьте страницу, где вы покупаете товар. Мошенники могут делать специальные фейковые страницы популярных сайтов, чтобы заполучить персональные данные покупателей. И после регистрации с вашего счета они смогут списывать средства.
Обращайте внимание на наличие необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о товаре, чтобы не попасть на фальсифицированный товар. Информация о товарах должна быть указана на государственном языке, а товары, имеющие гарантийные сроки эксплуатации должны сопровождаться гарантийными талонами.
Права потребителя
Сниженная цена или распродажа - не значит, что продавец вам может продать некачественный или неподходящий товар. Если товар поврежден, он не подошел, его характеристики не соответствуют заявленным - вы имеете право его вернуть и получить обратно свои деньги. Также вы можете его обменять в течение 14 дней.
Товары, приобретенные со скидкой, распространяются требования, предусмотренные ст. 8 Закона Украины "О защите прав потребителей" об осуществлении гарантийного ремонта товара, обмене или расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченных средств за товар.
Всегда требуйте чек, расчетный документ, фискальный или торговый чек - документы, которые позволят вам обменять или вернуть товар.
Обдумывайте покупки
Если что-то разметают у вас на глазах или сайт информирует, что товар заканчивается, не ведитесь на инстинкты - это совсем не значит, что вам этот товар действительно нужен.
Есть простой способ. Остановитесь на минуту и задайте себе вопрос: мне действительно нужна эта вещь? Или: я могу спокойно прожить без этой вещи еще месяц? Если вы получите ответ "да", то это убережет вас от импульсивной покупки. Такие инстинкты приятны продавцу, но они плохие друзья для покупателей.
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