ua en ru
Пт, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

114-летняя женщина рассказала о вещи №1, которая помогла прожить ей долгую жизнь

Пятница 08 ноября 2024 16:18
UA EN RU
114-летняя женщина рассказала о вещи №1, которая помогла прожить ей долгую жизнь Фото: Какие секреты долгой жизни старейшей американки (longeviquest.com)
Автор: Людмила Жукова

114-летняя жительница Пенсильвании Наоми Уайтхед недавно была признана старейшей живой американкой. Она получила титул старейшего живого человека в Америке после смерти 115-летней Элизабет Фрэнсис в прошлом месяце.

Какие секреты долголетия Наоми, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNBC.

Что известно о долгожительнице Наоми Уайтхед

Наоми Уайтхед родилась 26 сентября 1910 в Джорджии. Она выросла на ферме и собирала хлопок и табак.

Она никогда не делала специальных физических упражнений, но всю жизнь проработала на поле.

Вера в Бога, вероятно, помогла американке сохранить надежду в бурные времена истории и прожить долгую и счастливую жизнь.

"Если вы не ходили в церковь, значит вы никуда и не ходили", - говорит она.

Отметим, что Наоми никогда не употребляла алкоголь и не курила сигареты и утверждает, что питается преимущественно здоровой пищей.

114-летняя женщина рассказала о вещи №1, которая помогла прожить ей долгую жизньНаоми Уайтхед 114 лет (фото: instagram.com/weproud2beblack)

Она объясняет свое долголетие хорошими генами и удовольствием от различных занятий. Например, приготовление пищи, выпечка, рисование и прослушивание музыки.

Уайтхед прожила дольше своего мужа и трех сыновей и имеет десяток внуков.

Она решила не выходить замуж после того, как ее муж Сильвестру Уайтхед умер.

"Я буду жить столько, сколько позволит мне Господь", - говорит долгожительница.

Узнайте, о том, как 108-летняя бегунья поделилась своим "волшебным" секретом долголетия.

А до этого 105-летняя легендарная сестра Джин назвала 7 секретов своего долголетия.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание Здоровье
NEWS
Шмыгаль сделал официальное заявление о законе про тюремный срок за дрова
Шмыгаль сделал официальное заявление о законе про тюремный срок за дрова