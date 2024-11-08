114-летняя женщина рассказала о вещи №1, которая помогла прожить ей долгую жизнь
114-летняя жительница Пенсильвании Наоми Уайтхед недавно была признана старейшей живой американкой. Она получила титул старейшего живого человека в Америке после смерти 115-летней Элизабет Фрэнсис в прошлом месяце.
Какие секреты долголетия Наоми, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNBC.
Что известно о долгожительнице Наоми Уайтхед
Наоми Уайтхед родилась 26 сентября 1910 в Джорджии. Она выросла на ферме и собирала хлопок и табак.
Она никогда не делала специальных физических упражнений, но всю жизнь проработала на поле.
Вера в Бога, вероятно, помогла американке сохранить надежду в бурные времена истории и прожить долгую и счастливую жизнь.
"Если вы не ходили в церковь, значит вы никуда и не ходили", - говорит она.
Отметим, что Наоми никогда не употребляла алкоголь и не курила сигареты и утверждает, что питается преимущественно здоровой пищей.
Наоми Уайтхед 114 лет (фото: instagram.com/weproud2beblack)
Она объясняет свое долголетие хорошими генами и удовольствием от различных занятий. Например, приготовление пищи, выпечка, рисование и прослушивание музыки.
Уайтхед прожила дольше своего мужа и трех сыновей и имеет десяток внуков.
Она решила не выходить замуж после того, как ее муж Сильвестру Уайтхед умер.
"Я буду жить столько, сколько позволит мне Господь", - говорит долгожительница.
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