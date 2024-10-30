Ее называли "Ураган". 108-летняя бегунья поделилась своим "волшебным" секретом долголетия

Спортсменка Джулия Хокинс, которая умерла на прошлой неделе в возрасте 108 лет, прожила долгую и счастливую жизнь. Чтобы добиться этого возраста, она делала несколько ключевых вещей, которые помогли ей пересечь отметку в 100 лет.

Какие секреты были у долгожительницы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The New York Times.

В чем секрет долгой жизни бегунки Джулии Хокинс

Хокинс получила несколько титулов и даже побила мировые рекорды. Женщина оставалась активной до конца своей жизни, что повлияло на то, сколько она прожила.

Кстати, Хокинс занялась бегом, только когда ей исполнилось 100 лет и сразу установила мировые рекорды в дивизионе 100+.

Джулия бегала до 108 лет. Но при этом ни разу не вышла на тренировку, только выступала на соревнованиях. Она получила прозвище "Ураган", так ее называли поклонники.

"Я принимала участие в соревнованиях по велоспорту для ветеранов. Когда я стала слишком старой и слабой для того, чтобы заезжать в подъемы и переключать передачи, я пошла в бег. Просто подумала, что было бы здорово сделать это в 100 лет. И это было отлично!" - говорила она.

В молодости она была наставником в лагере и занималась верховой ездой и гольфом.

Джулия Хокинс прожила долгую и активную жизнь (Скриншот)

"В моей жизни было много приключений. Я всегда чем-то занималась", - признавалась она.

Несмотря на спортивные увлечения, Хокинс сказала, что каждый день она сосредотачивалась на "волшебных моментах" жизни.

"Подумайте о волшебных моментах, которые случаются с вами, например, о закатах и восходах солнца, радугах, красивых птицах, музыке. Все это волшебные моменты, и они доступны каждому", - говорила всегда Джулия.

Джулия начала бегать после 100 лет (фото: instagram.com/marathonecjournal)

Однако, кроме своего активного образа жизни и наблюдения за волшебными моментами, Хокинс всегда отдавала приоритет сна и правильному питанию.

"Я осторожно отношусь к тому, что я ем. Я хорошо сплю. Я не курю и не пью. Я делаю все правильно", - делилась долгожительница.

К слову, свое тело она завещала науке, его передать для исследований в Пеннингтонский центр биомедицинских исследований при Университете штата Луизиана, изучающий долголетие.