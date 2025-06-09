Секреты Дуа Липы, которые помогают ей быть в идеальной форме: топ-5 привычек звезды

Британская певица Дуа Липа не только покоряет сцены по всему миру, но и поражает фанатов своей подтянутой фигурой. Артистка делится простыми, но действенными привычками, которые помогают ей поддерживать здоровье, энергию и физическую форму.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает также, что ест звезда, а чего избегает в своем рационе.
Звезда тренируется 3-4 раза в неделю, где каждое занятие длится час, включая сочетание кардио и силовых тренировок.
Вот письменное расписание.
Звезда старается регулярно заниматься йогой для гибкости, снятия стресса и поддержания мышечного тонуса.
К тому же йога помогает ей лучше чувствовать тело и поддерживать психическое здоровье.
Она старается тренироваться утром, чтобы зарядиться энергией на целый день.
29-летняя певица отдает предпочтение блюдам, богатым белками, овощами и сложными углеводами. Ее рацион часто включает свежие продукты, приготовленные дома или в ресторанах.
Важно, что завтрак очень важен для нее и она никогда его не пропускает. Часто утром ест что-то вроде яиц, тостов с авокадо, йогурта с фруктами или каши.
Дуа Липа избегает фастфуда и обработанных продуктов. Ее перекусы - это фрукты, орехи, протеиновые батончики или хумус с овощами.
К тому же она пьет много воды в течение дня, что помогает поддерживать энергию и хорошее состояние кожи.
Иногда она позволяет себе насладиться любимыми лакомствами - пиццей, чипсами или шоколадом.
Дуа Липа ранее рассказывала, что сон для нее - приоритет, поскольку он влияет на ее производительность и настроение. Она старается ложиться спать в одно и то же время, чтобы сохранять энергию.
Артистка основала собственный книжный клуб в 2022 году - Service95 Book Club. Каждый месяц Дуа выбирает книги, читает их и общается с авторами в формате видео-интервью.
Среди недавних и летних 2025 рекомендаций были This House of Grief Хелен Гарнер, Dream Count Чимаманды Нгози Адичи, Fearless and Free Джозефин Бейкер.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Women'zs, People и Popsugar.