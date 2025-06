Секреты Дуа Липы, которые помогают ей быть в идеальной форме: топ-5 привычек звезды

Тренировки Дуа Липы

Звезда тренируется 3-4 раза в неделю, где каждое занятие длится час, включая сочетание кардио и силовых тренировок.

Вот письменное расписание.

тренировка №1 - 20 мин спринт в гору, 40 мин тренировки с собственным весом на все тело

тренировка №2 - 20 мин спринты в гору, 40 мин тренировки всего тела с использованием оборудования (мячи, эспандеры, бруски)

тренировка №3 - 20 мин спринты на холмах, 40 мин тренировки на все тело с собственным весом и с акцентом на баланс и ловкость

Дуа Липа (фото: instagram.com/dualipa)

Йога и пилатес

Звезда старается регулярно заниматься йогой для гибкости, снятия стресса и поддержания мышечного тонуса.

К тому же йога помогает ей лучше чувствовать тело и поддерживать психическое здоровье.

Она старается тренироваться утром, чтобы зарядиться энергией на целый день.

Дуа Липа стоит на руках (фото:instagram.com/dualipa)

Здоровое питание

29-летняя певица отдает предпочтение блюдам, богатым белками, овощами и сложными углеводами. Ее рацион часто включает свежие продукты, приготовленные дома или в ресторанах.

Важно, что завтрак очень важен для нее и она никогда его не пропускает. Часто утром ест что-то вроде яиц, тостов с авокадо, йогурта с фруктами или каши.

Дуа Липа избегает фастфуда и обработанных продуктов. Ее перекусы - это фрукты, орехи, протеиновые батончики или хумус с овощами.

К тому же она пьет много воды в течение дня, что помогает поддерживать энергию и хорошее состояние кожи.

Иногда она позволяет себе насладиться любимыми лакомствами - пиццей, чипсами или шоколадом.

Качественный сон

Дуа Липа ранее рассказывала, что сон для нее - приоритет, поскольку он влияет на ее производительность и настроение. Она старается ложиться спать в одно и то же время, чтобы сохранять энергию.

Дуа Липа (фото:instagram.com/dualipa)

Саморазвитие

Артистка основала собственный книжный клуб в 2022 году - Service95 Book Club. Каждый месяц Дуа выбирает книги, читает их и общается с авторами в формате видео-интервью.

Среди недавних и летних 2025 рекомендаций были This House of Grief Хелен Гарнер, Dream Count Чимаманды Нгози Адичи, Fearless and Free Джозефин Бейкер.

Дуа Липа (фото: instagram.com/dualipa)