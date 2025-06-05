Выглядит на 30 в 58 лет: Сальма Хайек раскрыла секреты своей молодости

Голливудская звезда Сальма Хайек в свои 58 лет продолжает поражать свежим видом и энергичностью. Актриса не скрывает, что за ее молодостью стоит не магия, а простые, но действенные ежедневные привычки, которые помогают ей выглядеть на 30.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чего придерживается Сальма, чтобы сохранять красоту, здоровье и жизненную силу.

Йога

Сальма Хайек - мексиканско-американская актриса, продюсер и бизнесвумен, которая известна своей молодостью и активностью даже в зрелом возрасте.

Она практикует медитацию и йогу, хотя не каждый день занимается в спортзале. По ее словам, важно уметь "слышать свое тело", снижать стресс и иметь душевное равновесие.

Однако, из-за плотного графика у нее редко остается время на занятия в спортзале.

"Йога научила меня тонизировать мышцы, не напрягая их. Вы расслабляете их и сосредотачиваетесь на тех частях, которые нужно использовать, но никогда не напрягаете. Если вы осознаете свое тело, вы будете удивлены эффектом, который это может иметь", - сказала она.

Она проводит время со своими собаками

Главная цель Хайек - заниматься спортом, даже не осознавая этого, так сказать, пассивно. Поэтому это включает ежедневное движение со своими собаками.

Фактически, она оценивает выгул одним из своих любимых видов физических упражнений.

"Это моя версия физических упражнений, а это мои собаки-тренеры. Это мои дрессировщики", - пояснила звезда.

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Естественный уход за собой

Актриса не сторонница жестких диет или чрезмерного вмешательства во внешность. Она предпочитает естественный уход за кожей, часто используя натуральные средства - масла, экстракты растений, продукты без агрессивных химикатов.

Она даже основала собственную линию косметики Nuance.

"Я не умываю лицо с утра. Это важно: кожа восстанавливается ночью, и это не нужно смывать", - рассказала Хайек.

Правильное питание

Сальма предпочитает есть натуральную пищу, избегая сильно обработанных продуктов. Она часто готовит дома и включает в рацион:

свежие овощи и фрукты

зелень

орехи и семена

рыбу

органическое мясо (в умеренных количествах)

Она также является сторонницей "соковой очистки". Даже имеет собственную компанию, которая специализируется на соках холодного отжима. Она иногда проводит детокс-программы продолжительностью 1-3 дня.

Звезда не отказывает себе полностью в "запрещенных" продуктах, таких как шоколад или паста. Хайек верит в баланс: есть полезную пищу большую часть времени, но иногда позволять себе что-то вкусное для души.

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Массажи восстанавливают ее тело

Сальма неоднократно упоминала, что массажи помогают ей поддерживать тело в тонусе, уменьшать стресс и сохранять молодость кожи. Рассматривает массаж не как роскошь, а как необходимость для хорошего самочувствия.

Она интересуется альтернативной медициной и иногда выбирает техники вроде аюрведических, ароматерапевтических или лимфодренажных массажей. Известно также, что Сальма практиковала акупрессуру (точечный массаж).