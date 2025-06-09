Секрети Дуа Ліпи, які допомагають їй бути в ідеальній формі: топ-5 звичок зірки

Британська співачка Дуа Ліпа не лише підкорює сцени по всьому світу, а й вражає фанатів своєю підтягнутою фігурою. Артистка ділиться простими, але дієвими звичками, які допомагають їй підтримувати здоров’я, енергію та фізичну форму.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє також, що їсть зірка, а чого уникає у своєму раціоні.
Зірка тренується 3-4 рази на тиждень, де кожне заняття триває годину, включаючи поєднання кардіо та силових тренувань.
Ось письмовий розклад.
Зірка намагається регулярно займатися йогою для гнучкості, зняття стресу та підтримки м’язового тонусу.
До того йога допомагає їй краще відчувати тіло й підтримувати психічне здоров’я.
Вона намагається тренуватись вранці, щоби зарядитись енергією на цілий день.
29-річна співачка віддає перевагу стравам, багатим на білки, овочі та складні вуглеводи. Її раціон часто включає свіжі продукти, приготовані вдома або в ресторанах.
Важливо, що сніданок дуже важливий для неї і вона ніколи його не пропускає. Часто вранці їсть щось на кшталт яєць, тостів з авокадо, йогурту з фруктами або каші.
Дуа Ліпа уникає фастфуду та оброблених продуктів. Її перекуси - це фрукти, горіхи, протеїнові батончики або хумус з овочами.
До того ж вона п’є багато води протягом дня, що допомагає підтримувати енергію та гарний стан шкіри.
Інколи вона дозволяє собі насолодитися улюбленими ласощами - піцою, чіпсами чи шоколадом.
Дуа Ліпа раніше розповідала, що сон для неї - пріоритет, оскільки він впливає на її продуктивність та настрій. Вона намагається лягати спати в один і той самий час, щоб зберігати енергію.
Артистка започаткувала власний книжковий клуб у 2022 році - Service95 Book Club. Кожного місяця Дуа обирає книги, читає їх і спілкується з авторами у форматі відео-інтерв’ю.
Серед нещодавніх та літніх 2025 рекомендацій були This House of Grief Хелен Гарнер, Dream Count Чімаманди Нґозі Адічі, Fearless and Free Джозефін Бейкер.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Women'zs, People та Popsugar.