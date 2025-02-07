"Видеть розу в вазе, а не пыль". 93-летняя мать Мэтью МакКонахи раскрыла секреты своего долголетия
93-летняя Кей МакКонахи, мать известного актера Мэтью МакКонахи, поделилась своими секретами долголетия. Она отметила важность позитивного мышления и здорового питания.
В чем секрет долгой жизни матери известного актера, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на City Lifestyle.
Чем питается 93-летняя Кей МакКонахи
Ее ежедневный рацион включает:
- Завтрак: Йогурт с фруктами (манго, персик, банан, киви).
- Обед: Чаще всего это рагу из курицы или рыбы с овощами (морковь, картофель, грибы).
- Ужин: Легкий, без сладостей.
- Напитки: Вода, вино.
Отказ от красного мяса
Кей МакКонахи предпочитает рыбу и курицу, употребляя красное мясо только по особому случаю.
Мама актера с его женой Камилой (instagram.com/camilamcconaughey)
Физическая активность
4 раза в неделю она занимается пилатесом по 1 часу в неделю.
Позитивный настрой
Кей МакКонахи считает, что позитивное мышление играет ключевую роль в ее долголетии. Она часто повторяет себе: "Видеть розу в вазе, а не пыль на столе".
Кей МакКонахи также подчеркнула важность общения с близкими и друзьями, что помогает ей чувствовать себя счастливой и полноценной.
Она также отметила, что не имеет вредных привычек, таких как курение и злоупотребление алкоголем.
Кей МакКонахи любит проводить время на природе, что помогает ей снять стресс и почувствовать себя более спокойной.
Кей МакКонахи с невесткой Камилой (instagram.com/camilamcconaughey)
Секрет долголетия Кей МакКонахи заключается в сочетании здорового питания, регулярных физических упражнений и позитивного отношения к жизни. Ее история является вдохновляющим примером того, как можно сохранить здоровье и активность до глубокой старости.
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