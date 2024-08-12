Секрет прически Тины Кароль. Как эффектно собрать волосы и превратиться в звезду (видео)
Певица Тина Кароль, которая недавно очаровала фигурой в смелом платье, на этот раз показала в сети, как сделать интересную прическу.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост из Instagram знаменитости.
Дело в том, что обычно певица появляется на публике и в видео с идеальными объемными локонами. Но в этот раз она решила поэкспериментировать с образом - в этом ей помог звездный стилист Михаил Прус.
"Вы просили - мы сделали. Туториал на мою прическу", - подписала видео певица.
Скриншот
Как сделать такую прическу
Начинаем с разделения: делаем центральный пробор по центру и от высшей точки отделяем "треугольник", который затем закручиваем в "гульку".
Далее разделяем: одну зону зачесываем верх и собираем в хвостик маленькой силиконовой резинкой. Затем с помощью гребешка с щетиной и лака с сильной фиксацией убираем весь "пушок".
Скриншот
Затем распускаем нашу "гульку" и ровняем пробор. Наносим специальный спрей и сушим волосы феном, при этом расчесывая гребешком с щетиной.
Следом каждую со сторон нашего треугольника зачесываем назад и фиксируем невидимкой под нашим хвостиком. Повторяем то же самое с другой стороны, а сам хвостик подчесываем в прикорневой зоне, чтобы придать ему объем. Сверху прическу также можно зафиксировать лаком.
Кончики можно слегка накрутить плойкой или оставить прямыми - на ваше усмотрение.
Как отреагировали в сети на новую прическу Кароль
Некоторым подписчикам понравилась прическа знаменитости, а другие, наоборот, не оценили такой образ:
- "Ну это огонь!".
- "Вам хорошо так".
- "Невероятная! Всегда очаровывает своей улыбкой!".
- "Прическа такая красивая и не сложная".
- "Ничего особенного, я вот ждала какого-то вау-эффекта, к сожалению, разочаровалась".
Тина Кароль в сценическом образе (фото: instagram.com/tina_karol)
Ранее Тина Кароль случайно выдала свой секрет.
Также смотрите, как сейчас выглядит красавец-сын Тины Кароль.