Секрет зачіски Тіни Кароль. Як ефектно зібрати волосся і перетворитися на зірку (відео)

Співачка Тіна Кароль, яка нещодавно зачарувала фігурою у сміливій сукні , цього разу показала у мережі, як зробити цікаву зачіску.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий пост із Instagram знаменитості.

Справа в тому, що зазвичай співачка з'являється на публіці та у відео з ідеальними об'ємними локонами. Але цього разу вона вирішила поекспериментувати із образом - у цьому їй допоміг зірковий стиліст Михайло Прус.

"Ви просили - ми зробили. Туторіал на мою зачіску", - підписала відео співачка.

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Як зробити таку зачіску

Починаємо з проділу: робимо центральний проділ по центру і від найвищої точки відокремлюємо "трикутник", який потім закручуємо в "гульку".

Далі розподіляємо: одну зону зачісуємо наверх і збираємо в хвостик маленькою силіконовою резинкою. Потім за допомогою гребінця із щетиною та лаку з сильною фіксацією прибираємо увесь "пушок".

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Потім розпускаємо нашу "гульку" і рівняємо проділ. Наносимо спеціальний спрей і сушимо волосся феном, при цьому розчісуючи гребінцем із щетиною.

Далі кожну зі сторін нашого трикутника зачісуємо назад і фіксуємо невидимкою під нашим хвостиком. Повторюємо те саме з іншого боку, а сам хвостик підчісуємо в прикореневій зоні, щоб надати йому об'єму. Зверху зачіску можна зафіксувати лаком.

Кінчики можна трохи накрутити плойкою або залишити прямими - на ваш розсуд.

Як відреагували у мережі на нову зачіску Кароль

Деяким підписникам сподобалася зачіска знаменитості, інші, навпаки, не оцінили такий образ:

"Ну це вогонь!".

"Вам гарно так".

"Неймовірна! Зачаровує завжди своєю усмішкою!".

"Зачіска така гарна і не складна".

"Нічого особливого, я чекала якогось вау-ефекту, на жаль, розчарувалася".

Тіна Кароль у сценічному образі (фото: instagram.com/tina_karol)