ua en ru
Вт, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Эксперты раскрыли оптимальный возраст для родительства: вы будете удивлены

Вторник 01 апреля 2025 10:21
UA EN RU
Эксперты раскрыли оптимальный возраст для родительства: вы будете удивлены Фото: Когда лучше рожать ребенка (marca.com)
Автор: Людмила Жукова

Решение иметь детей является одним из важнейших в жизни многих людей и на него могут влиять различные факторы, в частности состояние здоровья, эмоциональная и финансовая стабильность, а также социальный контекст. Когда же идеальный возраст для родительства?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

Возраст между 20 и 30 годами

Этот возрастной диапазон обычно считается наиболее благоприятным с биологической точки зрения. В этом возрастном диапазоне фертильность самая высокая, то есть вероятность забеременеть больше. Кроме того, риски, связанные с осложнениями во время беременности, как правило, ниже. Молодые женщины также быстрее восстанавливаются после родов.

Возраст между 30 и 35 годами

Несмотря на то, что фертильность начинает постепенно снижаться после 30 лет, многие женщины в этой возрастной группе все еще могут без проблем забеременеть. Однако важно отметить, что некоторые риски, такие как возможность хромосомных аномалий (например, синдром Дауна), несколько возрастают с возрастом матери.

Возраст после 35 лет

С этого возраста и мужчины, и женщины могут столкнуться с дополнительными проблемами, связанными с фертильностью. Во время беременности у женщин может наблюдаться более значительное снижение способности к зачатию и повышение риска. Тем не менее многим парам удается рожать здоровых детей после 35 лет, особенно при надлежащем медицинском сопровождении.

После 40 лет

Хотя некоторым женщинам удается забеременеть естественным путем после 40 лет, уровень фертильности значительно ниже, а риски, связанные с беременностью, значительно возрастают. Важно, чтобы пары, которые планируют иметь детей в этом возрасте, проконсультировались со специалистом по фертильности, чтобы оценить свои возможности.

Вас может заинтересовать

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дети Здоровье
NEWS
Украина и США согласовывают новую сделку по редкоземам: Сибига раскрыл детали переговоров
Украина и США согласовывают новую сделку по редкоземам: Сибига раскрыл детали переговоров