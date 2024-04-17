Какие обследования и анализы необходимо делать женщине раз в год: ответ гинеколога

Украинские женщины должны знать, что ежегодно им нужно проходить определенные осмотры и делать анализы.

Какие обследования и анализы необходимо делать женщине

Врач объяснила, что раз в год необходимо проходить пальпаторное и ультразвуковое обследование молочных желез, а после 40 лет - ежегодно делать маммографию, ведь за последние годы, к сожалению, очень помолодели случаи рака молочной железы.

Также раз в год необходимо сдавать мазки на цитологическое исследование шейки матки (ПАП-тест традиционный или метод жидкостной цитологии, что позволяет выявить предраковые изменения в клетках шейки матки). Традиционный тест ПАП покрывает Программа медицинских гарантий от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

"Программа медицинских гарантий на сегодняшний день еще не покрывает тестирование на наличие вируса папилломы человека (ВПЧ), но это исследование тоже желательно делать. Впрочем, если результаты ПАП-теста в норме, то анализ на наличие ВПЧ можно делать реже, то есть не раз в год, а раз в 3-5 лет", - отметила медик.

Оценка врачом показателей общего анализа крови позволит своевременно выявить их отклонения за пределы референтных значений и стать аргументом для обследования и направления на другие, более специфические анализы.

Также определение содержания в крови ферритина и трансферрина позволит подтвердить или опровергнуть наличие дефицита железа в организме.

"Кроме того, желательно оценить липидный профиль, сдав анализ крови на липидограмму, поскольку с изменениями уровня некоторых липидов связаны риски сердечно-сосудистых событий", – пояснила врач.

Татьяна Татарчук подчеркнула, что "не нужно самостоятельно "лечить анализы".

"У нас есть две проблемы: одни пациентки не обращаются за медицинской помощью вообще, а другие хотят быть полностью здоровыми и сознательно идут обследоваться и проверять все возможные показатели. Однако такой подход является чрезмерным и нецелесообразным. Только врач может определить объем обследований для конкретной пациентки" , - резюмировала она.