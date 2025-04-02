Воздушная и ароматная: проверенный рецепт итальянской паски панетоне на Пасху

Панетоне - это вкусная и нежная итальянская выпечка, которую традиционно готовят как на Пасху, так и на Рождество. Она воздушная, ароматная, сладкая, наполненная цукатами, сухофруктами и орехами и оторваться от нее - ну просто невозможно!

Как приготовить пышную и нежную паску панетоне на Пасху, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на проверенный рецепт от шеф-повара из Италии на канале в YouTube.

Что стоит знать о панетоне

Этот вид выпечки происходит из Милана и впервые такое изделие начали готовить еще в эпоху Возрождения. Пшеница в те времена была настолько дорогая и дефицитная, что сладкий хлеб пекли только на большие праздники - Пасху и Рождество.

Сейчас паска панетоне накануне праздников доступна в любом магазине. По цене она дороже обычной паски, но оно того стоит. Поскольку панетоне готовится длительное время и нужно приложить немного сил.

Что вам понадобится:

Для закваски

Дрожжи прессованные - 10 г

Вода - 80 мл

Мука пшеничная - 105 г

Соль - 2 г

Для теста

Дрожжи прессованные - 30 г

Молоко - 115 мл

Мука пшеничная - 370 г

Соль - 10 г

Сахар - 120 г

Сахар ванильный - 15 г

Желтки - 115 г

Масло сливочное - 140 г

Дополнительно

Цукаты - 100 г

Смесь сухофруктов - 200 г

Апельсин - 1 шт.

Как готовить самую вкусную паску панетоне на Пасху

Делаем закваску. В воду комнатной температуры добавьте дрожжи, соль и перемешайте венчиком. Насыпьте муку и замесите тесто. Накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на три часа.

Подготовьте сухофрукты. Промойте их хорошо горячей водой. Из апельсина натрите цедру, выжмите сок и добавьте к сухофруктам. Все хорошо перемешайте, накройте пищевой пленкой и оставьте настаиваться на 10 часов (можно на ночь).

Закваску обомните, снова накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 10 часов (можно на ночь).

Закваску достаньте из холодильника за 2 часа до начала замеса теста. Для теста дрожжи смешайте с холодным молоком и оставьте на 5 минут. В чаше миксера смешайте муку, соль, сахар, ванильный сахар, молоко с дрожжами, холодные желтки, закваску и замешивайте на минимальной скорости миксера 3 минуты.

Добавьте закваску и продолжайте замешивать еще 5 минут. Затем увеличивайте скорость и замешивайте еще 10 минут. Добавьте масло и продолжайте замешивать на минимальной скорости, пока тесто не начнет отставать от стенок чаши.

Добавьте в тесто сухофрукты и замешивайте до однородности. Готовое тесто переложите в миску, смазанную растительным маслом. Накройте пищевой пленкой и оставьте на 3 часа в теплом месте.

Смажьте руки маслом, тесто обомните и переложите на рабочую поверхность. Сформируйте 4 шарика и выложите их в формочки диаметром 11 см, высотой 8,5 см. Формочки накройте пищевой пленкой и оставьте на 2,5-3 часа, для расстойки.

Духовку разогрейте до 180 градусов, поставьте формы с панетоне и уменьшите температуру до 160 градусов. Выпекайте 35-40 минут, до золотистого цвета.

Дайте панетоне остыть, а затем украсьте по своему вкусу.

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