Секрет густых волос: добавьте в рацион этот сухофрукт!

Мечтаете о густых, блестящих волосах, но не знаете, как достичь желаемого результата? Не спешите тратить деньги на дорогие шампуни и маски. Вам помогут сухофрукты.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какой сухофрукт какой является настоящей сокровищницей полезных веществ для волос.
Речь идет о любимом многими продукте - финиках.
Эти сладкие плоды не только вкусные, но и чрезвычайно полезны для здоровья волос. Они содержат множество витаминов и минералов, которые необходимы для роста и укрепления волос.
Финики - отличный источник железа, которое играет важную роль в транспортировке кислорода к волосяным фолликулам. Недостаток железа может привести к выпадению волос и их ломкости. Железо также способствует выработке коллагена, который укрепляет структуру волос.
Финики содержат витамины B5 и B6, которые стимулируют рост волос и предотвращают их выпадение. Витамин B5 (пантотеновая кислота) улучшает кровообращение в коже головы, что способствует поступлению питательных веществ к волосяным фолликулам. Витамины группы В, нормализуют работу сальных желез, что позволяет уменьшить жирность кожи головы.
Финики богаты антиоксидантами, которые защищают волосы от повреждения свободными радикалами. Антиоксиданты также улучшают кровообращение в коже головы, что способствует росту здоровых волос.
Калий поддерживает водный баланс в организме, что необходимо для увлажнения волос. Калий помогает предотвратить сухость и ломкость волос.
Достаточно употреблять 3-4 финика в день, чтобы получить необходимое количество полезных веществ. Финики можно есть как самостоятельный перекус, добавлять в кашу, йогурт или смузи.
Отвар фиников можно использовать для ополаскивания волос после мытья. Это поможет укрепить волосы, придать им блеск и мягкость.
Размочите несколько фиников в теплой воде и сделайте из них пюре. Добавьте к пюре немного меда и оливкового масла. Нанесите маску на волосы и кожу головы на 30 минут, затем смойте теплой водой.
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В материале использованы источники - Daily Express, WomansHealth, Vansiton.