Підвищення тарифів на електроенергію не торкнеться більшості українців

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Збільшення торкнеться тільки того об'єму, який перевищує 500 кВт*год

Плани підвищити тарифи на електроенергію в 202 році до більшості українців поки не відносяться. Про це йдеться в статті на РБК-Україна "Багаті теж плачуть: з кого влада почне підвищення тарифів на електроенергію".

Зазначимо, зараз пропонується почати підвищення ціни з тих, хто споживає багато електроенергії і може собі дозволити за неї заплатити. У Кабміні вважають, що ціну на електроенергію необхідно підвищити для тих, хто витрачає в місяць понад 500 кВт*год.

"Якщо влада узгодять цю ініціативу, тариф збільшиться з 1,68 грн до 2,88 грн/кВт*год. Але збільшення торкнеться тільки того об'єму, який перевищує 500 кВт*год. Перші 100 кВт*год, як і раніше, поки будуть коштувати 90 коп/кВт*год, а об'єм 100-499 кВт*год залишиться в тарифі 1,68 гривень/кВт*год. По суті, з'явиться третій тариф для преміального споживача", - йдеться в статті.

За даними в матеріалі, частка таких споживачів серед усіх домогосподарств становить 3,6%. При цьому вони споживають 17% всього обсягу е/е, яку використовує населення. Міністр енергетики Олексій Оржель в кінці листопада говорив, що в групу понад 500 кВт*год входять або дуже забезпечені люди, або ті, хто, маючи якісь виробництва, платять за електроенергію за тарифом для фізосіб, тим самим порушуючи закон.

Щоб використовувати 500 кВт*год на місяць, одній сім'ї необхідно щодня активно користуватися великою кількістю електроприладів, в тому числі, теплою підлогою і кондиціонером (інфографіка РБК-Україна)

Тоді як більше половини українських сімей використовують в середньому в місяць до 125 кВт*год, випливає з даних Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

"У минулому році в цей обсяг е/е "вписалися" 52% сімей, що проживають в містах, і майже 55% домогосподарств у сільській місцевості. Іншими словами, до більшості громадян плани чиновників про підвищення тарифів на е/е поки не відносяться", - наголошується в матеріалі.

Як повідомляло РБК-Україна, можливий ріст цін на електроенергію, про який у Кабінеті міністрів заговорили вперше за довгий час, не призведе до кризи неплатежі.