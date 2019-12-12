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Підвищення тарифів на електроенергію не торкнеться більшості українців

Новини » Енергетика     12.12.2019 - 11:24
Підвищення тарифів на електроенергію не торкнеться більшості українців
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Збільшення торкнеться тільки того об'єму, який перевищує 500 кВт*год

Плани підвищити тарифи на електроенергію в 202 році до більшості українців поки не відносяться. Про це йдеться в статті на РБК-Україна "Багаті теж плачуть: з кого влада почне підвищення тарифів на електроенергію".

Зазначимо, зараз пропонується почати підвищення ціни з тих, хто споживає багато електроенергії і може собі дозволити за неї заплатити. У Кабміні вважають, що ціну на електроенергію необхідно підвищити для тих, хто витрачає в місяць понад 500 кВт*год.

"Якщо влада узгодять цю ініціативу, тариф збільшиться з 1,68 грн до 2,88 грн/кВт*год. Але збільшення торкнеться тільки того об'єму, який перевищує 500 кВт*год. Перші 100 кВт*год, як і раніше, поки будуть коштувати 90 коп/кВт*год, а об'єм 100-499 кВт*год залишиться в тарифі 1,68 гривень/кВт*год. По суті, з'явиться третій тариф для преміального споживача", - йдеться в статті.

За даними в матеріалі, частка таких споживачів серед усіх домогосподарств становить 3,6%. При цьому вони споживають 17% всього обсягу е/е, яку використовує населення. Міністр енергетики Олексій Оржель в кінці листопада говорив, що в групу понад 500 кВт*год входять або дуже забезпечені люди, або ті, хто, маючи якісь виробництва, платять за електроенергію за тарифом для фізосіб, тим самим порушуючи закон.

Підвищення тарифів на електроенергію не торкнеться більшості українцівПідвищення тарифів на електроенергію не торкнеться більшості українців

Щоб використовувати 500 кВт*год на місяць, одній сім'ї необхідно щодня активно користуватися великою кількістю електроприладів, в тому числі, теплою підлогою і кондиціонером (інфографіка РБК-Україна)

Тоді як більше половини українських сімей використовують в середньому в місяць до 125 кВт*год, випливає з даних Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

"У минулому році в цей обсяг е/е "вписалися" 52% сімей, що проживають в містах, і майже 55% домогосподарств у сільській місцевості. Іншими словами, до більшості громадян плани чиновників про підвищення тарифів на е/е поки не відносяться", - наголошується в матеріалі.

Як повідомляло РБК-Україна, можливий ріст цін на електроенергію, про який у Кабінеті міністрів заговорили вперше за довгий час, не призведе до кризи неплатежі.

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