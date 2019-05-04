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У цій родині ніколи: Єлизавета II "приструнила" Меган Маркл

STYLERПерсони    04.05.2019 - 12:36
У цій родині ніколи: Єлизавета II "приструнила" Меган Маркл
Фото: колаж РБК-Україна

Меган Маркл не рідко "доводить" британську королеву своїми забаганками

Меган Маркл отримала сувору догану від королеви Великої Британії Єлизавети II після скандалу через яйце. Інцидент стався у Віндзорському замку рік тому - перед весіллям з принцом Гаррі майбутня герцогиня Сассекська вирішила перевірити деякі страви, які збиралися подати на прийомі, розповіла журналістка і письменниця Кеті Ніколл, передає Daily Mail.

За її словами, Маган - колишня актриса - наполягала на тому, що має бути "макробіотична альтернатива" для деяких гостей з голлівудських зірок, що дотримуються дієти, заснованій на дзен-буддизмі.

Меган Маркл дуже засмутилася після того, як спробувала одне з блюд. У смаку вона розпізнала наявність яйця, хоча кухар запевнив, що їх в інгредієнтах не використовували. Але 37-річна наречена була твердо переконана у зворотному і розмовляла з ним на підвищених тонах.

У цій родині ніколи: Єлизавета II &quot;приструнила&quot; Меган Маркл

Меган Маркл і королева Єлизавета II (GettyImages)

Королева, яка стала свідком скандалу, відвела наречену в сторону і сказала їй, що так з людьми "в цій родині ніколи ми не розмовляємо".

Зазначимо, що цей епізод став одним з перших у низці "забаганок" Меган, яка прославилася своїм незалежним характером і тягою порушувати традиції британської королівської сім'ї.

У цій родині ніколи: Єлизавета II &quot;приструнила&quot; Меган Маркл

Меган Маркл і королева Єлизавета II (GettyImages)

Як повідомлялося раніше, королева Єлизавета ІІ розкритикувала Меган Маркл після скандалу з листом, в якому герцогиня Сассекська просить свого батька перестати її мучити. "Королівська кореспондентка" Ніколл повідомляла, що Єлизавета ІІ заявила, що вся ця ситуація навколо напружених відносин Меган зі своєю сім'єю "перетворюється на жах".

Також повідомлялося про те, що вагітна Меган Маркл розлютила Єлизавету ІІ тим, що нібито вирішила після пологів провести в дусі голлівудських зірок ексклюзивну домашню фотосесію з нею і малюком для популярного західного глянцю.

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