Українці дурять росіян і забирають їхні гроші на потреби ЗСУ: у пропагандистів істерика

У Росії пропагандисти продовжують видавати нові і безглузді фейки про Україну. Цього разу країна-агресор заявила, що росіянам не слід жертвувати гроші на свою армію, оскільки деякі фінанси йдуть на потреби ЗСУ.

Про це повідомляють у соцмережі Twitter.