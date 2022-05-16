ru ua
Пн, 16 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українці дурять росіян і забирають їхні гроші на потреби ЗСУ: у пропагандистів істерика

Новость на русском →
Понеділок 16 травня 2022 12:54
Українці дурять росіян і забирають їхні гроші на потреби ЗСУ: у пропагандистів істерика Росіяни відзначилися новим безглуздим фейком (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Росії пропагандисти продовжують видавати нові і безглузді фейки про Україну. Цього разу країна-агресор заявила, що росіянам не слід жертвувати гроші на свою армію, оскільки деякі фінанси йдуть на потреби ЗСУ.

Про це повідомляють у соцмережі Twitter.

"В основному, ми з'ясували, що 3/4 збору грошей організовують українці. Які на ці гроші, підсміюючись, купують зброю і передають на передову зброю нацистам. І на ваші гроші потім стріляють по наших пацанах", - розповів на відео пропагандист.

У коментарях користувачі підняли на сміх заяви росіян.

  • Українці купують зброю нацистам? йо*нутий, чого б ми їм зброю купували? це ж наче армія нацистів ерефії наш найбільший постачальник, а не навпаки.
  • На їх же гроші робиться їх зброя, яку потім наші воїни собі забирають. Може - й тут треба б задуматись росіянам і не платити в бюджет гроші, бо їх злі укри відбирають?
  • Та все чесно збирають на армію для боротьби з фашистами, не підкопаєшся.

Як ми писали раніше, путінські пропагандисти вкрали фото з українського фотобанку і зганьбилися.

Також ми повідомляли, що пропагандист Соловйов зганьбився з Чорнобаївкою, шукаючи її під Києвом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність