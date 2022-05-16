Українці дурять росіян і забирають їхні гроші на потреби ЗСУ: у пропагандистів істерика
У Росії пропагандисти продовжують видавати нові і безглузді фейки про Україну. Цього разу країна-агресор заявила, що росіянам не слід жертвувати гроші на свою армію, оскільки деякі фінанси йдуть на потреби ЗСУ.
Про це повідомляють у соцмережі Twitter.
"В основному, ми з'ясували, що 3/4 збору грошей організовують українці. Які на ці гроші, підсміюючись, купують зброю і передають на передову зброю нацистам. І на ваші гроші потім стріляють по наших пацанах", - розповів на відео пропагандист.
Не можу— Serhii Sternenko (@sternenko) May 16, 2022
Російський пропагандист просить росіян не жертвувати гроші на їхню недоармію, бо кмітливі українці їх дурять, та збирають з росіян гроші на ЗСУ.
Українці найкращі! pic.twitter.com/Ow3oCGaIYu
У коментарях користувачі підняли на сміх заяви росіян.
- Українці купують зброю нацистам? йо*нутий, чого б ми їм зброю купували? це ж наче армія нацистів ерефії наш найбільший постачальник, а не навпаки.
- На їх же гроші робиться їх зброя, яку потім наші воїни собі забирають. Може - й тут треба б задуматись росіянам і не платити в бюджет гроші, бо їх злі укри відбирають?
- Та все чесно збирають на армію для боротьби з фашистами, не підкопаєшся.
Як ми писали раніше, путінські пропагандисти вкрали фото з українського фотобанку і зганьбилися.
Також ми повідомляли, що пропагандист Соловйов зганьбився з Чорнобаївкою, шукаючи її під Києвом.