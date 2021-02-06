Все зробив правильно: Макаревич зробив заяву про Путіна

Андрій Макаревич зробив заяву про Володимира Путіна через суд над опозиціонером Олексієм Навальним. Музикант каже, що президент РФ "все зробив правильно" - якщо його метою було збільшити кількість людей, що його ненавидять - він цього домігся.
Про це опальний музикант написав на своїй сторінці в Facebook.
"Якщо перед президентом стояло завдання за один день збільшити кількість молодих громадян Росії, які його ненавидять, на кілька мільйонів - то все було зроблено правильно", - заявив Макаревич.
Дописувачі Макаревича підтримують його в коментарях, ось що вони пишуть:
Нагадаємо, проти російського опозиціонера Олексія Навального порушили кримінальну справу про наклеп на адресу ветерана Великої Вітчизняної війни. Приводом послужив коментар Навального в "Твіттері" до відеоролика про поправки до Конституції.
Відзначимо, що Андрій Макаревич досить часто критикує чинну в Росії владу і режим "путінізму". Не так давно він "пройшовся" по Путіну через російські паспорти на Донбасі.
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