ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Все сделал правильно: Макаревич сделал заявление о Путине

Суббота 06 февраля 2021 18:51
Все сделал правильно: Макаревич сделал заявление о Путине
Андрей Макаревич (фото: ria.ru)
Автор: Светлана Мащенко

Андрей Макаревич сделал заявление про Владимира Путина из-за суда над оппозиционером Алексеем Навальным. Музыкант говорит, что президент РФ "все сделал правильно" - если его целью было увеличить число людей, что его ненавидят - он этого добился.

Об этом опальный музыкант написал на своей странице в Facebook.

"Если перед президентом стояла задача за один день увеличить количество молодых граждан России, которые его ненавидят, на несколько миллионов - то все было сделано правильно", - заявил Макаревич.

Подписчики Макаревича поддерживают его в комментариях, вот что они пишут:

  • Увы и не только молодых. Приходится признать, что люди очень недовольны.
  • Все, что он может молодым предложить, это дать по зубам и в околоток. Они это запомнят, уверен.
  • Народ небезразлично отнесся к ситуации и это очень хороший знак. Вот только "знамена протеста" поменять бы на приличных людей. Даст бог, появятся к выборам.
  • Именно так. Он сделал невозможное - не просто поджег молодое поколение, но сразу радикализировал движение против самодержавия. Молодец, мат в два хода.

Напомним, против российского оппозиционера Алексея Навального возбудили уголовное дело о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Поводом послужил комментарий Навального в "Твиттере" к видеоролику о поправках к Конституции.

Отметим, что Андрей Макаревич довольно часто критикует действующую в России власть и режим "путинизма". Не так давно он "прошелся" по Путину из-за российских паспортов на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь НавальныйМакаревич

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь