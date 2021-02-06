Все сделал правильно: Макаревич сделал заявление о Путине

Андрей Макаревич (фото: ria.ru)

Андрей Макаревич сделал заявление про Владимира Путина из-за суда над оппозиционером Алексеем Навальным. Музыкант говорит, что президент РФ "все сделал правильно" - если его целью было увеличить число людей, что его ненавидят - он этого добился.

Об этом опальный музыкант написал на своей странице в Facebook.

"Если перед президентом стояла задача за один день увеличить количество молодых граждан России, которые его ненавидят, на несколько миллионов - то все было сделано правильно", - заявил Макаревич.

Подписчики Макаревича поддерживают его в комментариях, вот что они пишут:

Увы и не только молодых. Приходится признать, что люди очень недовольны.

Все, что он может молодым предложить, это дать по зубам и в околоток. Они это запомнят, уверен.

Народ небезразлично отнесся к ситуации и это очень хороший знак. Вот только "знамена протеста" поменять бы на приличных людей. Даст бог, появятся к выборам.

Именно так. Он сделал невозможное - не просто поджег молодое поколение, но сразу радикализировал движение против самодержавия. Молодец, мат в два хода.

Напомним, против российского оппозиционера Алексея Навального возбудили уголовное дело о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Поводом послужил комментарий Навального в "Твиттере" к видеоролику о поправках к Конституции.

Отметим, что Андрей Макаревич довольно часто критикует действующую в России власть и режим "путинизма". Не так давно он "прошелся" по Путину из-за российских паспортов на Донбассе.