ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Російські паспорти на Донбасі: Макаревич жорстко розкритикував Путіна

STYLERЖиття    27.04.2019 - 14:46
Російські паспорти на Донбасі: Макаревич жорстко розкритикував Путіна
Андрій Макаревич розкритикував Путіна (фото: Євген Кравс/Уніан)

Макаревич розкритикував заяву Путіна

Андрій Макаревич висловив свою думку з приводу того, що президент РФ Володимир Путін повідомив, що Кремль спростить отримання російського громадянства всім жителям України. Співак заявив, що краще спершу зайнятися життям громадян Росії. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Відомий музикант зазначив, що сотні тисяч росіян живуть без нормальних доріг, лікарень, шкіл і туалетів.

Російські паспорти на Донбасі: Макаревич жорстко розкритикував Путіна

Андрій Макаревич розкритикував Путіна (скріншот з Facebook)

Дописувачі Макаревича також прокоментували його пост у соцмережі.

  • А все могло б бути зовсім не так. І Україна нам зовсім не ворог! І не потрібно нікому чужих паспортів!
  • Якщо розглядати видачу паспортів як турботу про людей, але ми ж розуміємо, що це політика. Раз так, то можна і без доріг, тим більше, що громадяни мовчать. Сумно все це;
  • Це не турбота про громадян, це створення головного болю Володі Зеленському...
  • Ну примножувати народонаселення шляхом турбот про своїх громадян, про їх здоров'я, хороші дороги, здорову екології - це дуже клопітно і довго. А от роздати паспорта - це швидко, легко і відразу 2-3 мільйони чоловічків до статистики додається;
  • Якщо озирнутися навколо - живемо в повній дупі. А тепер, ще чергову проблему вішаємо собі на плечі;
  • Росія багата, поділиться;
  • Ні. Не потрібно. Не будемо про сумне. Давайте краще для Франції бабла зберемо. Це ж світова спадщина! (собор маю на увазі). А яка різниця якою дорогою мужик в туалет піде?
  • Пффф, папірець дати це не будувати.

Російські паспорти на Донбасі: Макаревич жорстко розкритикував Путіна

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що жителі України також висловили свою думку з приводу видачі російських паспортів ОРДЛО і на всіх територіях України.

Раніше повідомлялося, що експерти розповіли навіщо Путіну російські паспорти на Донбасі.

У Конгресі США обурені через російські паспорти на Донбасі У штабі Зеленського прокоментували видачу паспортів РФ жителям Донбасу
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України паспортМакаревич
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся