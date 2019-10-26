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За добу на Донбасі поранено трьох українських військових

Новини » Надзвичайні події    26.10.2019 - 07:40
За добу на Донбасі поранено трьох українських військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 13 разів порушили перемир’я

У районі проведення операції Об’єднаних сил у п’ятницю,25 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню, поранено трьої військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Одного військового поранено внаслідок обстрілу, інші двоє - під час підриву на встановленій ворогом розтяжці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів: неподалік Новомихайлівки, біля Красногорівки, двічі поблизу Водяного та один раз у районі Авдіївки, неподалік Лебединського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 7 обстрілів: двічі поблизу Новозванівки, неподалік Хутора Вільного, біля Луганського, неподалік Золотого-4 (поза межами ділянки розведення), у районі Травневого.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню. Обидва обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - противник вів вогонь з підствольних гранатометів біля Хутора Вільного та з СПГ - неподалік Новолуганського.

Упродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, в Житомирі суд вирішив заарештувати жінку, яка сприяла діяльності так званої "ДНР".

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