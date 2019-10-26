ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В ОП розповіли деталі візиту Зеленського в Золоте

Новини » Політика    26.10.2019 - 13:48
В ОП розповіли деталі візиту Зеленського в Золоте
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський прибув в Золоте відразу після повернення з Японії

Президент України Володимир Зеленський два дні перебував з візитом на позиціях українських військових в Золотому. Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар глави держави Юлія Мендель.

Так, Мендель підтвердила інформацію про візит Зеленського на ділянку розведення сил та засобів в Золотому. Також прес-секретар президента розповіла, скільки часу Зеленський провів на Донбасі.

"Після повернення з Японії президент Володимир Зеленський навправився на Схід, вже другий день він перебуває у Золотому, де і заночував. У Золотому президент поспілкувався з місцевими жителями та військовими, щоб дізнатися настрої щодо розведення військ. Подробиці поїздки будуть надані завтра у розгорнутому відео", - повідомила Мендель у коментарі РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський прибув на позиції українських добровольців в районі населеного пункту Золоте, де має відбутися розведення сил та засобів. Повідомлялося, що Зеленський прибув, щоб обговорити з добровольцями питання розведення військ.

Як писало РБК-Україна, 22 жовтня російські найманці здійснили обстріл ділянки розведення сил в районі населеного пункту Золоте. Позиції підрозділів Об'єднаних сил в Золотому були обстріляні зі стрілецької зброї.

Зеленський відвідав добровольців в Золотому За добу на Донбасі поранено трьох українських військових
Новини України Володимир ЗеленськийДонбасЗолотое
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся