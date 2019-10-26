В ОП розповіли деталі візиту Зеленського в Золоте

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський прибув в Золоте відразу після повернення з Японії

Президент України Володимир Зеленський два дні перебував з візитом на позиціях українських військових в Золотому. Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар глави держави Юлія Мендель.

Так, Мендель підтвердила інформацію про візит Зеленського на ділянку розведення сил та засобів в Золотому. Також прес-секретар президента розповіла, скільки часу Зеленський провів на Донбасі.

"Після повернення з Японії президент Володимир Зеленський навправився на Схід, вже другий день він перебуває у Золотому, де і заночував. У Золотому президент поспілкувався з місцевими жителями та військовими, щоб дізнатися настрої щодо розведення військ. Подробиці поїздки будуть надані завтра у розгорнутому відео", - повідомила Мендель у коментарі РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський прибув на позиції українських добровольців в районі населеного пункту Золоте, де має відбутися розведення сил та засобів. Повідомлялося, що Зеленський прибув, щоб обговорити з добровольцями питання розведення військ.

Як писало РБК-Україна, 22 жовтня російські найманці здійснили обстріл ділянки розведення сил в районі населеного пункту Золоте. Позиції підрозділів Об'єднаних сил в Золотому були обстріляні зі стрілецької зброї.