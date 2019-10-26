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Зеленський призначив посла України в одній з країн Південно-Східної Азії

Новини » Політика    26.10.2019 - 15:42
Зеленський призначив посла України в одній з країн Південно-Східної Азії
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Олександра Нечитайла став послом України в Тимор-Лешті

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Нечитайла надзвичайним і повноважним послом України в Демократичній Республіці Тимор-Лешті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ №769 / 2019 президент підписав 25 жовтня.

"Призначити Нечитайла Олександра В'ячеславовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Демократичній Республіці Тимор-Лешті за сумісництвом", - сказано в документі.

Нечитайло з червня 2016 року є послом України в Малайзії.

Зазначимо, Тимор-Лешті - країна в Південно-Східній Азії, що займає східну половину острова Тимор, а також невеликий ексклав (провінція Окуси-Амбено) у західній половині того ж острова і невеликі острови Атауру (на півночі) і Жаку (на сході).

Нагадаємо, Зеленський розпорядився скоротити витрати державного бюджету на наступний рік на утримання чиновників на 10%. За словами президента, це дозволить заощадити кошти і направити їх на соціально важливі статті бюджету.

Також РБК-Україна повідомляло, що Зеленський звільнив надзвичайного і повноважного посла України в Сполучених Штатах Америки.

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