"Еріксен був мертвий": лікар збірної Данії розповів, як вдалося врятувати футболіста
Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен деякий час був фактично мертвий. Але його вдалося реанімувати з першого разу.
Про це розповів лікар збірної Данії Мартін Босен, повідомляє Evening Standard.
Він зазначив, що всі події відбулися дуже швидко. Також лікар не зміг пояснити, що саме сталося і призвело до ситуації.
"Еріксен був мертвий. У нього зупинилося серце. Я не знаю, як нам вдалося врятувати його, це сталося дуже швидко. Не можу пояснити причину події, ми не знаємо, що відповісти", - сказав Босен.
Вранці в неділю Данський футбольний союз повідомив про стабільний стан Еріксена і продовження обстеження футболіста в лікарні.
Нагадаємо, під час матчу Крістіан Еріксен впав біля бічної лінії на полі і втратив свідомість. До нього швидко підбігли лікарі, які визначили необхідність реанімації через дифібриляцію серця. Футболісту робили непрямий масаж серця. Через певний час Крістіана несли з поля і як з'ясувалося пізніше, вже тоді він був у свідомості.