Я щаслива: дружина Остапчука вперше висловилася про розлучення

Учасник Танців з зірками 2019 Володимир Остапчук нещодавно подав на розлучення з дружиною Оленою Войченко після 15 років стосунків (з них 12 - в офіційному шлюбі). Пізніше з'явилося і підтвердження розставання з боку телеведучого. Дружина Остапчука також прокоментувала розлучення, закликавши глядачів голосувати за нього на "Танцях".

Олена Войченко на своїй сторінці в Instagram написала, що життя - штука непередбачувана, і потрібно бути завжди готовою до нових викликів. Вона рада, що цей шлях був пройдений з гідністю, з вірним і надійним партнером.

"Я щаслива, що прожила 15 років люблячи і даруючи свою любов. Починаючи від студентства в невеликому містечку, нестачі всього, крім кохання і один одного, роботи вчителями, постановки загальних цілей, які привели до переїзду в столицю, успіху в кар'єрі, життя на дві країни, заради дітей і прагнень пізнавати світ", - написала Олена.

Олена Войченко і Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Крім того, Олена Войченко розповіла, що зараз головною турботою в її житті є виховання дітей, яким вона прагне приділити максимум часу і дати тільки найкраще.

"Я завжди робила і буду робити все, щоб діти пишалися татом. Тому прошу вас голосувати, щоб він став ще ближче до перемоги. Для них сьогодні важлива перемога тата на Танцях", - закликала Войченко.

Шанувальники розходяться в думках щодо розриву багаторічних стосунків, називаючи причиною нові відносини з партнеркою по "Танцях" Ілоною Гвоздьовою (Instagram Остапчука рясніє спільними знімками з танцівницею на паркеті і поза ним). Дехто подейкує, що Остапчук закрутив роман з ведучою Лесею Нікітюк.

Ну а сам телеведучий однією з причин охолодження стосунків називає відносини на відстані. Олена Войченко з дочкою Емілією і сином Еваном-Олександром протягом чотирьох місяців жили в Канаді.

"Стосунки на відстані не можуть бути без якогось фінального розуміння, навіщо ти це робиш", - зізнався Остапчук.