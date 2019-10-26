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У Гончарука розповіли про вплив земельної реформи на агрохолдинги

Новини » АПК    26.10.2019 - 12:45
У Гончарука розповіли про вплив земельної реформи на агрохолдинги
Фото: Олексій Мушак (facebook.com oleksiy mushak)

Агрохолдинги не можуть викупити всю землю, на якій працюють

Аграрні холдинги "не дуже щасливі" у зв'язку з впровадженням земельної реформи в Україні. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак.

Зазначимо, згідно з дослідженням, перший рік-два після зняття мораторію землю готові продавати лише 6-8% власників. Далі вартість активу буде рости, тому інші поспішати не будуть.

"Безумовно, є люди, які хочуть продати землю. Це, як правило, люди похилого віку, які вже не можуть обробляти землю. Або ж люди, які виїхали в місто і вже втратили емоційний або якийсь інший зв'язок з цією землею. І не треба змушувати їх використовувати різні схеми, а треба дати можливість продати свою власність за нормальною ціною", - пояснив Мушак.

Радник Гончарука назвав міфом залякування іноземцями, які після реформи нібито прийдуть і скуплять усю землю.

"Я спілкуюся з деякими іноземними фондами. Вони кажуть, що ціна у нас хороша, але вони не хочуть бігати по Жашкову, Пирятину і ще десь і по 4 гектари купувати. Для них чек входу на ринок - 100-200 млн доларів. Якщо цього немає, тоді їм це не цікаво", - розповів він.

При цьому Мушак вважає, що іноземцям, якщо говорити про нових гравців, насправді щодо цього все одно.

"А ось існуючих гравців такі обмеження дійсно не влаштовують. Багато говорять, що ця реформа під агрохолдинги. Але справа в тому, що агрохолдинги не дуже щасливі. Вони не можуть викупити всю землю, на якій зараз працюють. Наприклад, "Укрлендфармінг" і "Кернел" мають трохи менше ніж за 600 тисяч гектарів, а скупити можуть лише третину", - заявив радник прем'єра.

Нагадаємо, 24 жовтня під Офісом президента пройшов мітинг, організований партією "Демократична сокира", в підтримку відкритого ринку землі.

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