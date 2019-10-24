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Фаворит Танців з зірками розлучається з дружиною: перші подробиці

STYLERТелешоу    24.10.2019 - 23:03
Фаворит Танців з зірками розлучається з дружиною: перші подробиці
Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/vova_ostapchuk/)

Учасник Танців з зірками подав на розлучення після 12 років шлюбу

Один з фаворитів Танців з зірками Володимир Остапчук подав на розлучення зі своєю дружиною Оленою Войченко, з якою знайомий з університету. Весілля пари відбулося 12 років тому. З тих пір у них народилося двоє дітей - донька Емілія і син Еван-Олександр.

В одному з ефірів танцювального шоу телеведуший розповідав, що змушений жити на дві країни, бо дружина з дітьми проживає в Канаді. Про розлучення пари повідомляють інсайдери, пише Сlutch.

Підтвердженням розладу у стосунках подружжя є і те, що Володимир перестав публікувати спільні з дружиною знімки в Instagram із серпня, а на сторінці Олени останнє фото з'явилося у вересні.

Фаворит Танців з зірками розлучається з дружиною: перші подробиці

Володимир Остапчук з дружиною (фото: instagram.com)

Нині ж соціальна сторінка учасника Танців з зірками рясніє спільними знімками з його партнеркою Ілоною Гвоздьовою або ж з дітьми. Варто відзначити, що Гвоздьова, яка привела до перемоги Ігоря Ласточкіна у 2018 році, розповіла, що її чоловік дуже ревнує до партнера за проектом.

Одного разу Володимир Остапчук зізнався, що дружина є його самим близьким і відданим другом і заявив, що таких людей не можна відпускати.

Фаворит Танців з зірками розлучається з дружиною: перші подробиці

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова на Танцях з зірками (фото: instagram.com/vova_ostapchuk/)

Що саме стало причиною розладу - відстань, новий роман, поки невідомо. Але джерело видання стверджує, що Володимир Остапчук особисто приніс заяву про розлучення в Подільський районний суд міста Києва.

Варто відзначити, що остання публікація в Instagram Володимира Остапчука звучить, як "Ніколи не пізно змінити своє життя".

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова (відео: YouTube/Танці з зірками)

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