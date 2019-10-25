12 років шлюбу і двоє дітей: фото красуні, з якою розлучається Остапчук

Володимир Остапчук та Олена Войченко розлучаються (колаж РБК-Україна)

Найяскравіші фото Олени Войченко, з якою фаворит Танців з зірками Володимир Остапчук прожив 12 років

Володимир Остапчук розлучається з Оленою Войченко після 12 років шлюбу. Незважаючи на те, що в родині фаворита Танців з зірками 2019 та перекладачки підростає двоє дітей - дочка Емілія і син Еван-Олександр.

Олена Войченко і Володимир Остапчук (фото: instagram.com/olenavoychenko)

Про те, що в родині відомого ведучого не все гладко, почали говорити в шоу-бізнесових колах наприкінці серпня. І це незважаючи на те, що ще торік у своїх інтерв'ю Володимир не скупився на слова любові до Олени і говорив, що своєю успішною кар'єрою завдячує саме підтримці дружини.

Олена Войченко (фото: instagram.com/olenavoychenko)

"Ти навчила мене любові і вдячності, подарувала свій світ нічого не вимагаючи натомість. Ти моя. Мої heartlines і мій всесвіт", - так звертався Володимир до своєї коханої.

Ми вирішили показати вам найяскравіші фото без п'яти хвилин колишньої дружини Володимира Остапчука.

Олена Войченко (фото: instagram.com/olenavoychenko)

Зазначимо, Остапчук та Войченка познайомилися 12 жовтня в далекому 2002 році. Володимир і його майбутня дружина вчилися в одному виші, а їхня перша зустріч відбулася на перерві біля магазину. Одружилися Вова і Лєна в серпні 2007-го - це день, в який, за словами самого Остапчука, він почав жити.

Олена Войченко і Володимир Остапчук (фото: facebook.com/vostapchuk)

Як думаєте, чи потрібно розлучатися Остапчуку та Войченко?