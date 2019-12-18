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Уряд вводить електронні учнівські та студентські квитки

Новини » Політика     18.12.2019 - 13:37
Уряд вводить електронні учнівські та студентські квитки
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Електронні студентські квитки будуть доступні в додатку "Дія"

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запровадження електронних учнівських та студентських квитків у наступному навчальному році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

За його словами, в 2020-2021 році будуть запроваджені електронні учнівські та студентські квитки.

"Скористатися ними можна буде через мобільний додаток "Дія", який вже працює з понеділка в бета-версії. Е-документи будуть підтвердженням статусу студента/учня та його прав на пільги. Паперові документи теж будуть діяти", - зазначив Гончарук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні запустили додаток "Дія" з водійськими правами в смартфоні. Зокрема, цього тижня стартував період бета-тестування мобільного додатку, на сьогодні кількість зареєстрованих складає понад 58 тис. осіб.

Крім того, за словами голови Державної міграційної служби Максима Соколюка, в Кабінеті міністрів України обговорюють ідею запровадження електронного паспорта - ID-карти в смартфоні. З таким сервісом українці зможуть замовити електронний паспорт, який буде доступний в смартфоні через кілька хвилин.

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