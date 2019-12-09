Відомий російський музикант назвав пожежу в Одесі "показухою" (відео)

Пожежа в Одесі, російський музикант назвав трагедію показухою (колаж: РБК-Україна)

Пожежа в Одесі викликала у російського музиканта бажання "покричати"

Пожежа в Одесі вже забрала життя 12 людей, серед яких пожежний, викладачі та неповнолітні студенти коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Через трагедію в Одесі приспустили прапори 5 і 6 грудня, а 8 грудня було оголошено днем національного трауру.

Але ці події не завадили справжньому фарсу, який розігрався на цих вихідних в нічному клубі Palladium в Одесі. Епатажний російський відеоблогер, рок і реп-музикант, що виступає під псевдонімом Алішер Моргенштерн (Morgenshtern), мало того, що не скасував концерт в місті, але і образив пам'ять про загиблих.

Алішер Моргенштерн назвав траур через пожежу в Одесі показухою (фото: соцмережі)

Музикант назвав траур через пожежу в Одесі, і все що відбувається після трагедії в країні, гове**ою показухою.

"Давайте влаштуємо замість дня жалоби, день крику, сху*лі пожежних перевірок немає в місті", - заявив зі сцени музикант.

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Palladium, сьогодні, концерт Morgenshtern "...Давайте влаштуємо замість дня жалоби день крику..." На відео мати Опубліковано Подслушано Одеса Неділя, 8 грудня 2019 р.

Російський музикант назвав пожежу в Одесі показухою (відео: facebook.com/odessahello)

Алішер Тагірович Валєєв - справжнє ім'я музиканта, він народився в Уфі, зараз йому 21 рік. Відеокліпи Моргенштерна набирають в YouTube за 30 мільйонів переглядів.