Збірна України повертається додому з Євро 2020: реакція на матч з Англією, відео з фан-зон
Збірна України програла Англії у матчі 1/4 фіналу Євро 2020 в Римі та залишає чемпіонат. Синьо-жовті в цій драматичній грі пропустили 4 м'ячі у свої ворота, причому перший гол припав вже на 4-у хвилину. Зі свого боку підопічним Андрія Шевченка не вдалося реалізувати жодного. У підсумку національна збірна зупинилася на досягнутому рекорді - проходження до чвертьфіналу ЧЄ.
До матчу була прикута увага величезної кількості любителів футболу. Як відреагували вболівальники, громадські та культурні діячі, політики та самі спортсмени на підсумок гри - читайте в матеріалі нижче.
Незважаючи на розгромний рахунок у поєдинку з англійцями, яких чимало експертів називали головними фаворитами Євро, факт залишається фактом - Україні вдалося завершити виступ на чемпіонаті, увійшовши до вісімки найсильніших команд Європи. На це і йде основний акцент у реакції. Втім, вистачає і досить різких висловлювань про гру та критичних оцінок.
"Збірна України вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Команда гідно боролася і, безсумнівно, увійшла в історію. Дякую за ці емоції!"- висловилися самі синьо-жовті за підсумками гри, й пізніше додали: "На наших очах відбувалася легендарна футбольна історія в житті України на світовій арені. Пишаємось та завжди підтримуємо!"
Фото: скрін поста facebook.com/zbirna.ua
"Жодна поразка не зламає Україну! Біль мине, рани загояться, ми будемо достатньо сильними, щоб підвестися і йти далі! Нам прикро, боляче, але не соромно! Україна завершує цей турнір у топ-8 найсильніших команд Європи... Я вірю, що ми обов’язково проб’ємося на ЧС-2022 і попсуємо там нерви багатьом грандам світового футболу! І найголовніше! Ми маємо кращу на турнірі групу підтримки!.." - зазначив президент Володимир Зеленський у своєму Facebook.
Реакція мережі на результат матчу Україна - Англія
Стадіон у Римі з українськими вболівальниками 3 липня на матчі Україна - Англія (фото: facebook.com/halyna.hanhala.9)
Фото: скрін коментарів facebook.com/zbirna.ua
Олександр Фоззі Сидоренко з групи ТНМК, відомий знавець футболу, закликав "видихнути", уважно проаналізувати виступ збірної на Євро 2020, і також звернув увагу на досягнутий високий результат команди Шевченка, якій вдалося підняти планку.
Фото: скрін поста facebook.com/fozzey.metamorefozzey
- Програти гідному противнику - теж результат і хороший досвід для гравців. Впевнена, наші перемоги ще попереду. Дякуємо гравцям нашої збірної за повноту емоцій!
- Майже ніколи не дивився футбол, і тут така Подія... Всі вболівають, і я також вирішив подивитися... Вражень мільйон, знову більше не буду його дивитися, це позорище...
- Вони змусили всю країну вболівати, підняли дух і честь, слава героям!
- Головне, щоб були здорові
- Що і слід було очікувати
- Гідний бій? Як тоді виглядає не гідний бій?
- Гра була гідна. Спасибі за цікаву гру. Програли ж кращим, ну що поробиш. Головне старалися. Мені не соромно за наших пацанів. До речі, живу в Англії...
"4-0, наче і розгром. Але за збірну не соромно. Такі поразки нам потрібні. Хлопцям дякуємо за Євро", - написав спортивний експерт Андрій Балконський у Facebook.
Що відбувалося у фан-зонах в українських містах
- Як у Києві у фан-зоні багато тисяч уболівальників стежили за матчем Україна - Англія.
- Фан-зона в Маріуполі у вечір матчу збірної України проти Англії.
- У Харкові у фан-зоні і матч подивилися, і збірну підтримали, і запалили, і традиційну "пісню про Путіна" виконали.
- В Луганській області у зоні ООС бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила тримали кулаки за збірну на матчі.
Бійці ЗСУ на фронті стежили за матчем Україна - Англія (фото: facebook.com/donbassrealii)
- Фан-зона в Одесі зібрала тисячі вболівальників.
- У Покрові в імпровізовану фан-зону прийшли підтримати збірну України в матчі з Англією.
У Покрові стежать за грою збірної 3 липня (фото: facebook.com/groups/PokrovTown)
- Фан-зона у Львові з тисячами вболівальників у вечір матчу Україна - Англія.
- В Бахмуті стежили за поєдинком на Євро 2020 Україна - Англія під дощем.
Фан-зона в Бахмуті 3 липня (фото: facebook.com/YaGorodBakhmut)
Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко висловився про розгромний матч і зазначив, що в англійців "була велика перевага на другому поверсі".