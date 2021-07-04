Збірна України повертається додому з Євро 2020: реакція на матч з Англією, відео з фан-зон

Збірна України програла Англії у матчі 1/4 фіналу Євро 2020 в Римі та залишає чемпіонат. Синьо-жовті в цій драматичній грі пропустили 4 м'ячі у свої ворота, причому перший гол припав вже на 4-у хвилину. Зі свого боку підопічним Андрія Шевченка не вдалося реалізувати жодного. У підсумку національна збірна зупинилася на досягнутому рекорді - проходження до чвертьфіналу ЧЄ.

До матчу була прикута увага величезної кількості любителів футболу. Як відреагували вболівальники, громадські та культурні діячі, політики та самі спортсмени на підсумок гри - читайте в матеріалі нижче.

Незважаючи на розгромний рахунок у поєдинку з англійцями, яких чимало експертів називали головними фаворитами Євро, факт залишається фактом - Україні вдалося завершити виступ на чемпіонаті, увійшовши до вісімки найсильніших команд Європи. На це і йде основний акцент у реакції. Втім, вистачає і досить різких висловлювань про гру та критичних оцінок.

"Збірна України вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Команда гідно боролася і, безсумнівно, увійшла в історію. Дякую за ці емоції!"- висловилися самі синьо-жовті за підсумками гри, й пізніше додали: "На наших очах відбувалася легендарна футбольна історія в житті України на світовій арені. Пишаємось та завжди підтримуємо!"

Фото: скрін поста facebook.com/zbirna.ua

"Жодна поразка не зламає Україну! Біль мине, рани загояться, ми будемо достатньо сильними, щоб підвестися і йти далі! Нам прикро, боляче, але не соромно! Україна завершує цей турнір у топ-8 найсильніших команд Європи... Я вірю, що ми обов’язково проб’ємося на ЧС-2022 і попсуємо там нерви багатьом грандам світового футболу! І найголовніше! Ми маємо кращу на турнірі групу підтримки!.." - зазначив президент Володимир Зеленський у своєму Facebook.

Реакція мережі на результат матчу Україна - Англія

Стадіон у Римі з українськими вболівальниками 3 липня на матчі Україна - Англія (фото: facebook.com/halyna.hanhala.9)

Фото: скрін коментарів facebook.com/zbirna.ua

Олександр Фоззі Сидоренко з групи ТНМК, відомий знавець футболу, закликав "видихнути", уважно проаналізувати виступ збірної на Євро 2020, і також звернув увагу на досягнутий високий результат команди Шевченка, якій вдалося підняти планку.

Фото: скрін поста facebook.com/fozzey.metamorefozzey

Програти гідному противнику - теж результат і хороший досвід для гравців. Впевнена, наші перемоги ще попереду. Дякуємо гравцям нашої збірної за повноту емоцій!

Майже ніколи не дивився футбол, і тут така Подія... Всі вболівають, і я також вирішив подивитися... Вражень мільйон, знову більше не буду його дивитися, це позорище...

Вони змусили всю країну вболівати, підняли дух і честь, слава героям!

Головне, щоб були здорові

Що і слід було очікувати

Гідний бій? Як тоді виглядає не гідний бій?

Гра була гідна. Спасибі за цікаву гру. Програли ж кращим, ну що поробиш. Головне старалися. Мені не соромно за наших пацанів. До речі, живу в Англії...

"4-0, наче і розгром. Але за збірну не соромно. Такі поразки нам потрібні. Хлопцям дякуємо за Євро", - написав спортивний експерт Андрій Балконський у Facebook.

Що відбувалося у фан-зонах в українських містах

Як у Києві у фан-зоні багато тисяч уболівальників стежили за матчем Україна - Англія.

Фан-зона в Маріуполі у вечір матчу збірної України проти Англії.

У Харкові у фан-зоні і матч подивилися, і збірну підтримали, і запалили, і традиційну "пісню про Путіна" виконали.

В Луганській області у зоні ООС бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила тримали кулаки за збірну на матчі.

Бійці ЗСУ на фронті стежили за матчем Україна - Англія (фото: facebook.com/donbassrealii)

Фан-зона в Одесі зібрала тисячі вболівальників.

У Покрові в імпровізовану фан-зону прийшли підтримати збірну України в матчі з Англією.

У Покрові стежать за грою збірної 3 липня (фото: facebook.com/groups/PokrovTown)

Фан-зона у Львові з тисячами вболівальників у вечір матчу Україна - Англія.

В Бахмуті стежили за поєдинком на Євро 2020 Україна - Англія під дощем.

Фан-зона в Бахмуті 3 липня (фото: facebook.com/YaGorodBakhmut)