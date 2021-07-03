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Україна розгромно програла Англії і покинула Євро-2020

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Рим, Субота 03 липня 2021 23:51
Україна розгромно програла Англії і покинула Євро-2020 Фото: збірна України пропускає третій гол від Англії (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

Збірна України крупно поступилася Англії, пропустивши чотири голи. Виступ синьо-жовтих на Євро-2020 завершено.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Англія з перших хвилин взяла гру під контроль. Це вилилося у швидкий гол Харрі Кейна на 4-й хвилині після розрізної передачі Рахіма Стерлінга.

Після голу ситуація на полі сильно не змінилася, хоча Україна частіше ходила вперед і складалося відчуття, що в один момент Англія цілком може помилитися в захисті і українські гравці цим скористаються. Але в першому таймі цього не сталося і Англія виграла його з рахунком 1:0.

Другий же тайм став катастрофічним для України. Англія забила тричі в наші ворота, включаючи голи після стандартів.

На 46-й хвилині Харрі Магуайр забив головою з передачі Люка Шоу. І після цього вже здалося, що результат зроблений.

Так і вийшло, адже далі забивали тільки англійці. Харрі Кейн оформив дубль на 50-й хвилині.

А Джордан Хендерсон поставив крапку в розгромі. Залишок матчу команди фактично догравали. Англія дозволяла собі небезпечно грати ззаду, але це не призвело до хоча б одного голу України.

У підсумку 4:0 для Англії, яка в півфіналі зіграє з Данією. Україна ж завершила виступи на Євро-2020 у чвертьфіналі.

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Євро-2020
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