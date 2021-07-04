Сборная Украины возвращается домой с Евро 2020: реакция на матч с Англией, видео с фан-зон
Сборная Украины проиграла Англии в матче 1/4 финала Евро 2020 в Риме и покидает чемпионат. Сине-желтые в этой драматической игре пропустили 4 мяча в свои ворота, причем первый гол пришелся уже на 4-ю минуту. Со своей стороны подопечным Андрея Шевченко не удалось реализовать ни одного. В итоге национальная сборная остановилась на достигнутом рекорде - прохождение в четвертьфинал ЧЕ.
К матчу было приковано внимание огромного количества любителей футбола. Как отреагировали болельщики, общественные и культурные деятели, политики и сами спортсмены на итог игры - читайте в материале ниже.
Несмотря на разгромный счет в поединке с англичанами, которых многие эксперты называли главными фаворитами Евро, факт остается фактом - Украине удалось завершить выступление на чемпионате, войдя в восьмерку сильнейших команд Европы. На это и идет основной акцент в реакции. Впрочем, хватает и довольно резких высказываний об игре и критических оценок.
"Сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Команда достойно боролась и, несомненно, вошла в историю. Спасибо за эти эмоции!" - высказались сами сине-желтые по итогам игры, и позже добавили: "На наших глазах происходила легендарная футбольная история в жизни Украины на мировой арене. Гордимся и всегда поддерживаем!"
Фото: скрин поста facebook.com/zbirna.ua
"Ни одно поражение не сломает Украину! Боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше! Нам жаль, больно, но не стыдно! Украина завершает этот турнир в топ-8 сильнейших команд Европы... Я верю, что мы обязательно пробьемся на ЧМ-2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола! И самое главное! Мы имеем лучшую на турнире группу поддержки!.." - отметил президент Владимир Зеленский в своем Facebook.
Реакция сети на результат матча Украина - Англия
Стадион в Риме с украинскими болельщиками 3 июля на матче Украина - Англия (фото: facebook.com/halyna.hanhala.9)
Фото: скрин комментариев facebook.com/zbirna.ua
Александр Фоззи Сидоренко из группы ТНМК, известный знаток футбола, призвал "выдохнуть", внимательно проанализировать выступление сборной на Евро 2020, и также обратил внимание на достигнутый высокий результат команды Шевченко, которой удалось поднять планку.
Фото: скрин поста facebook.com/fozzey.metamorefozzey
- Проиграть достойному противнику - тоже результат и хороший опыт для игроков. Уверена, наши победы еще впереди. Благодарим игроков нашей сборной за полноту эмоций!
- Почти никогда не смотрел футбол, и тут такое Событие... Все болеют, и я также решил посмотреть... Впечатлений миллион, снова больше не буду его смотреть, это позорище...
- Они заставили всю страну болеть, подняли дух и честь, слава героям!
- Главное, чтоб были здоровы
- Что и следовало ожидать
- Достойный бой? Как тогда выглядит не достойный бой?
- Игра была достойная. Спасибо за интересную игру. Проиграли же лучшим, ну что поделаешь. Главное старались. Мне не стыдно за наших пацанов. Кстати, живу в Англии...
"4-0, вроде и разгром. Но за сборную не стыдно. Такие поражения нам нужны. Ребятам благодарим за Евро", - написал спортивный эксперт Андрей Балконский в Facebook.
Что происходило в фан-зонах в украинских городах
- Как в Киеве в фан-зоне многие тысячи болельщиков следили за матчем Украина - Англия.
- Фан-зона в Мариуполе в вечер матча сборной Украины против Англии.
- В Харькове в фан-зоне и матч посмотрели, и сборную поддержали, и зажгли, и традиционную "песню про Путина" исполнили.
- В Луганской области в зоне ООС бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила держали кулаки за сборную на матче.
Бойцы ВСУ на фронте следили за матчем Украина - Англия (фото: facebook.com/donbassrealii)
- Фан-зона в Одессе собрала тысячи болельщиков.
- В Покрове в импровизированную фан-зону пришли поддержать сборную Украины в матче с Англией.
В Покрове следят за игрой сборной 3 июля (фото: facebook.com/groups/PokrovTown)
- Фан-зона во Львове с тысячами болельщиков в вечер матча Украина - Англия.
- В Бахмуте следили за поединком на Евро 2020 Украина - Англия под дождем.
Фан-зона в Бахмуте 3 июля (фото: facebook.com/YaGorodBakhmut)
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о разгромном матче и отметил, что у англичан "было большое преимущество на втором этаже".