Збірна Росії мріє зіграти матч з Україною: "щоб зрозуміти, хто сильніший"

Матч збірних України та Росії показав би, яка національна команда дійсно сильніша на сьогоднішній день.

З такою абсурдною ініціативою виступив член комітету Держдуми РФ з фізичної культури, спорту, туризму та справ молоді Дмитро Свищев, пише видання " Чемпіонат ".

Зазначимо, що слова чиновника - це реакція на те, що самі росіяни визнають силу збірної України. Наприклад, затятий футбольний фанат Михайло Боярський прямим текстом говорить: "Україна на голову сильніша за наших".

Але Свищев не згоден ні з експертами, ні букмекерами, ні зірковими вболівальниками. І навіть той факт, що збірна України залишилася на Євро 2020, а росіяни ганебно вилетіли з турніру, або ж те, що наша національна дружина в рейтингу ФІФА сильно випереджає "триколірних", не бентежить чиновника.

"Для того, щоб зрозуміти, хто сильніший: Росія чи Україна - треба організувати товариський матч. Не треба їх порівнювати: російська збірна у не найкращій формі. Ми віримо, що в майбутньому буде краще", - говорить він.

Звичайно ж, Свищев, який найбільше скаржився УЄФА на форму нашої збірної, не зміг втриматися, щоб не натякнути на"дружбу народів".

"Дуже б хотілося в найближчому майбутньому побачити матч Росія - Україна. Це досить цікаво. Нехай навіть товариський матч. У такі моменти може проявитися зближення народів і культур. Тільки не треба зіштовхувати нас лобами і з'ясовувати політичні суперечки на полі. Виключно футбол", - зазначив футбольний чиновник.

Реакція мережі на пропозицію Свищева

Г-н Свищев, у вас, схоже, неадекватне сприйняття об'єктивної реальності...

Дніщев?

Рішення виглядає, як якийсь гоп-стоп: зараз ми покажемо, хто тут сильніше. Але насправді, просто огребемо і - все

І зіграти матч треба в Криму. Після повного очищення українського півострова від "їхтамнєтов" і "зелених чоловічків"

Ми ще три дні тому додому поїхали, а українці спокійно готуються до матчу 1/8. Хто сильніший - якраз і визначається на Євро, а не в якихось "товарняках"

Україна нікому з ганьбою розгромно не зливала і боролася до кінця. Завдяки кращій грі і різниці м'ячів заслужено пройшла далі. Це не ті ж три очки!

Дивлюся, Держдуму бомбить капітально, що Україна пройшла далі, а "стасіки" - ні

Краще влаштувати поєдинок з боксу між депутатом Свищевим і мером Києва Кличком!

Історія протистоянь збірної України з росіянами

Зазначимо, що до початку війни, яку розгорнули на території України російські війська, збірні грали між собою двічі.

Перший матч між Україною і Росією пройшов у рамках відбору на Євро 2000 у вересні 1998 року. Тоді на переповненому НСК "Олімпійському" наша команда зусиллями Попова, Скаченка і Реброва "винесла" суперника (3:2).

Матч-відповідь запам'ятався фантастичним голом нашого Андрія Шевченка і не менш фантастичним "ляпом" воротаря росіян Олександра Філімонова.